به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی صبح دوشنبه در سیزدهمین نشست کارگروه «کاربران نقشه و اطلاعات مکانی» استان کردستان اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌هایی که فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را هوشمند کنند، نقش مؤثری در توانمندسازی نظام مدیریتی و تسریع روند توسعه دارد.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دستگاه حاکمیتی و راهبر توسعه، ظرفیت ایجاد مدیریت یکپارچه را در استان دارد، افزود: حرکت به سمت هوشمندسازی زیرساخت‌ها، به‌ویژه در سامانه‌های «پنجره واحد زمین» و «پنجره واحد سرمایه‌گذاری»، از اولویت‌های مهم این سازمان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با اشاره به ابلاغ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تصریح کرد: بهره‌گیری از پایگاه داده‌های مکانی، نقش مهمی در تصمیم‌سازی دقیق، افزایش شفافیت و پیشگیری از فساد، به‌ویژه در حوزه اراضی، دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف این آیین‌نامه مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن زیرساخت داده‌های مکانی و اجرای کامل مفاد ماده ۱۱ است.

در ادامه این نشست، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، گزارشی از روند اجرای دستورالعمل احکام دائمی، توسعه زیرساخت داده مکانی (SDI) و تهیه نقشه‌های جامع توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها ارائه کرد.

سالمی با اشاره به اینکه شورای عالی نقشه‌برداری، نهاد ناظر بر تهیه و به‌روزرسانی نقشه‌های کشور است، گفت: تاکنون نقشه پارسلی تمامی شهرهای استان و یک‌هزار و ۷۱ روستای کردستان تهیه و تکمیل شده است.