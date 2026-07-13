حاجی صادقی: رهبر شهید، تجلی دینداری واقعی و عامل حیات جامعه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتوگویی، به تبیین ابعاد شخصیتی و منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و بر لزوم بازشناسی عمیق دین از منظر ایشان تأکید کرد.

وی با اشاره به تعریف «توحید» از نگاه رهبر شهید، خاطرنشان کرد: «انعبدالله» به معنای اطاعت انحصاری از خداست و ایشان در تمام ۳۷ سال رهبری خود، اراده الهی را بر اراده خویش حاکم ساختند که موجب تجلی شگفتی‌ها و موفقیت‌های بزرگ شد.



حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه ولایت، عامل حیات جامعه است، افزود: رهبر شهید، ولایت را نه به معنای وابستگی منفعلانه، بلکه به عنوان اتصال فکری، عملی و روحی به ولی خدا تعریف میکردند؛ به گونه‌ای که تلاش، جهاد، دوستی و دشمنی انسان، همسان با ولی باشد.



وی در ادامه به تبیین ولایت در جامعه پرداخت و گفت: جامعهای ولایی است که ولی در آن مشخص باشد، منشأ الهام و فرماندهی همه نیروها و فعالیتها باشد و همه رشتهها به او بازگردد. ایشان تصریح کردند که امام، منشأ امر و نهی در جامعه دینی است و موتور زندگی را به حرکت درمیآورد.



نماینده ولی فقیه در سپاه، با تأکید بر لزوم شناخت دین از منظر رهبر شهید، اظهار داشت: بزرگترین مکتبی که ایشان به یادگار گذاشت، مکتب جامع اسلام با قرائتی پویا و حیاتبخش است؛ دینی که نه تحجر است و نه سکولار، بلکه به آبادانی دنیا و آخرت میانجامد.



وی با ابراز تأسف از کوتاهی در قدرشناسی در زمان حیات رهبر شهید، بر ضرورت بازخوانی اندیشه ایشان در حوزههای علمیه و دانشگاه‌های تأکید کرد و خواستار توجه به بعد بیبدیل دینشناسی ایشان شد که دین را برابر با حرکت، جهاد و مبارزهای شیرین و لذتبخش معرفی میکردند.



حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی، با قدردانی از همراهی مردم، بر تداوم راه امام خامنه‌ای و ترویج اندیشه ولایی ایشان به عنوان میراثی جاویدان تأکید کرد.