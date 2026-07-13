۹ درصد از حجم سدهای خراسان رضوی آب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نعمت‌نژاد حجم کل ذخایر سدهای خراسان رضوی را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: ذخایر آبی سدهای استان در مدت مشابه سال گذشته (۲۲ تیرماه ۱۴۰۴) به میزان ۱۲۹ میلیون متر مکعب بوده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال آبی جاری، از مهر ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۴ میلیون متر مکعب آب وارد سدهای خراسان رضوی شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: کسری مخزن دراز مدت آب‌های زیرزمینی در استان حدود هزار میلیون متر مکعب است، همچنین از لحاظ منابع سطحی نیز در وضعیت نامناسبی قرار داریم.

نعمت‌نژاد با بیان اینکه ۷۴ درصد وسعت استان خراسان رضوی در شرایط خشک قرار دارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر از لحاظ منابع آبی در شرایط بحرانی قرار داریم اما تلاش می‌شود تابستان را بدون جیره‌بندی پشت سر بگذرانیم.