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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

حراست؛ تکیه‌گاه امنیت، سلامت اداری و تاب‌آوری صنعت نفت

حراست؛ تکیه‌گاه امنیت، سلامت اداری و تاب‌آوری صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پیامی به مناسبت گرامیداشت حراست گفت: حراست، نماد هوشیاری، امانت‌داری، تعهد و مسئولیت‌پذیری در صیانت از دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران،حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پیامی به مناسبت ۲۲ تیر، روز گرامیداشت حراست گفت: حراست، نماد هوشیاری، امانت‌داری، تعهد و مسئولیت‌پذیری در صیانت از سرمایه‌های انسانی، منابع ملی، زیرساخت‌های راهبردی و دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس این گزارش، در متن پیام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران آمده است:

«روز حراست، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌های خاموش و صادقانه همکارانی است که بی‌ادعا و دور از هیاهو، با هوشیاری، درایت و احساس مسئولیت، در صیانت از امنیت سازمانی، حفاظت از اطلاعات، صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی، پیشگیری از آسیب‌ها و تقویت سلامت اداری، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده دارند و با تلاش‌های مستمر خود، زمینه‌ساز آرامش، اعتماد و کارآمدی در مجموعه‌های اجرایی کشور هستند.

گرامیداشت این روز در سال جاری، با خاطره روزهایی همراه است که کشور عزیزمان در معرض تهدیدها، فشارها و تجاوز دشمن قرار گرفت و ملت ایران، با اتکال به خداوند متعال، هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، انسجام ملی و مجاهدت نیروهای مسلح، خدمتگزاران نظام و آحاد مردم، بار دیگر از آزمونی دشوار، سربلند و مقتدر عبور کرد. در این مقطع حساس، کارکنان خدوم حوزه‌های مختلف، ازجمله همکاران متعهد حراست، با حضور مسئولانه، هوشیاری مثال‌زدنی و اقدامات مؤثر، در حفظ امنیت، آرامش و تداوم فعالیت‌های کشور نقشی ارزشمند ایفا کردند.

در صنعت راهبردی نفت، که ستون فقرات اقتصاد ملی و یکی از ارکان اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، مأموریت حراست از اهمیتی مضاعف برخوردار است. صیانت از تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی، حفاظت از سرمایه‌های انسانی و اطلاعاتی، مقابله هوشمندانه با تهدیدهای نوظهور، ارتقای تاب‌آوری سازمانی و فراهم‌سازی بستر امن برای استمرار تولید، انتقال و تأمین پایدار انرژی، رسالتی است که تحقق آن، نیازمند هوشیاری، تخصص، تعامل سازنده و حضور مؤثر خانواده بزرگ حراست است.

امروز، در عصر جنگ‌های ترکیبی، نبردهای شناختی و تهدیدهای پیچیده سایبری، حراست بیش از هر زمان دیگر باید با رویکردی دانش‌بنیان، تحول‌گرا، پیشگیرانه و مردم‌محور، ضمن پاسداری از منافع ملی و سرمایه‌های صنعت نفت، در ارتقای سلامت اداری، تقویت اعتماد سازمانی، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف کلان وزارت نفت نقش‌آفرینی کند.

اینجانب، ضمن گرامیداشت روز حراست، از تلاش‌های ارزشمند، مجاهدت‌های مسئولانه و خدمات صادقانه تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان شریف و پرتلاش حوزه حراست شرکت ملی نفت ایران، ستاد و مناطق عملیاتی حراست شرکت‌های تابع صمیمانه قدردانی می‌کنم و نقش مؤثر آنان را در صیانت از امنیت، آرامش، پایداری تولید، حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم ارج می‌نهم.

از درگاه خداوند متعال، برای همه این عزیزان، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون، استقامت و سربلندی در انجام این مسئولیت خطیر مسئلت دارم و امیدوارم در پرتو همدلی، وفاق، قانون‌مداری، نوآوری و روحیه جهادی، شاهد ارتقای بیش از پیش سلامت اداری، شکوفایی صنعت نفت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.»

کد مطلب 6886746
طیبه بیات

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