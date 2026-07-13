به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران،حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پیامی به مناسبت ۲۲ تیر، روز گرامیداشت حراست گفت: حراست، نماد هوشیاری، امانتداری، تعهد و مسئولیتپذیری در صیانت از سرمایههای انسانی، منابع ملی، زیرساختهای راهبردی و دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش، در متن پیام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران آمده است:
«روز حراست، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدتهای خاموش و صادقانه همکارانی است که بیادعا و دور از هیاهو، با هوشیاری، درایت و احساس مسئولیت، در صیانت از امنیت سازمانی، حفاظت از اطلاعات، صیانت از سرمایههای مادی و معنوی، پیشگیری از آسیبها و تقویت سلامت اداری، حضوری مؤثر و تعیینکننده دارند و با تلاشهای مستمر خود، زمینهساز آرامش، اعتماد و کارآمدی در مجموعههای اجرایی کشور هستند.
گرامیداشت این روز در سال جاری، با خاطره روزهایی همراه است که کشور عزیزمان در معرض تهدیدها، فشارها و تجاوز دشمن قرار گرفت و ملت ایران، با اتکال به خداوند متعال، هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، انسجام ملی و مجاهدت نیروهای مسلح، خدمتگزاران نظام و آحاد مردم، بار دیگر از آزمونی دشوار، سربلند و مقتدر عبور کرد. در این مقطع حساس، کارکنان خدوم حوزههای مختلف، ازجمله همکاران متعهد حراست، با حضور مسئولانه، هوشیاری مثالزدنی و اقدامات مؤثر، در حفظ امنیت، آرامش و تداوم فعالیتهای کشور نقشی ارزشمند ایفا کردند.
در صنعت راهبردی نفت، که ستون فقرات اقتصاد ملی و یکی از ارکان اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، مأموریت حراست از اهمیتی مضاعف برخوردار است. صیانت از تأسیسات و زیرساختهای حیاتی، حفاظت از سرمایههای انسانی و اطلاعاتی، مقابله هوشمندانه با تهدیدهای نوظهور، ارتقای تابآوری سازمانی و فراهمسازی بستر امن برای استمرار تولید، انتقال و تأمین پایدار انرژی، رسالتی است که تحقق آن، نیازمند هوشیاری، تخصص، تعامل سازنده و حضور مؤثر خانواده بزرگ حراست است.
امروز، در عصر جنگهای ترکیبی، نبردهای شناختی و تهدیدهای پیچیده سایبری، حراست بیش از هر زمان دیگر باید با رویکردی دانشبنیان، تحولگرا، پیشگیرانه و مردممحور، ضمن پاسداری از منافع ملی و سرمایههای صنعت نفت، در ارتقای سلامت اداری، تقویت اعتماد سازمانی، افزایش بهرهوری و تحقق اهداف کلان وزارت نفت نقشآفرینی کند.
اینجانب، ضمن گرامیداشت روز حراست، از تلاشهای ارزشمند، مجاهدتهای مسئولانه و خدمات صادقانه تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان شریف و پرتلاش حوزه حراست شرکت ملی نفت ایران، ستاد و مناطق عملیاتی حراست شرکتهای تابع صمیمانه قدردانی میکنم و نقش مؤثر آنان را در صیانت از امنیت، آرامش، پایداری تولید، حفاظت از زیرساختهای راهبردی و استمرار خدمترسانی به مردم ارج مینهم.
از درگاه خداوند متعال، برای همه این عزیزان، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون، استقامت و سربلندی در انجام این مسئولیت خطیر مسئلت دارم و امیدوارم در پرتو همدلی، وفاق، قانونمداری، نوآوری و روحیه جهادی، شاهد ارتقای بیش از پیش سلامت اداری، شکوفایی صنعت نفت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.»
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