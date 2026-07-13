تلاش دستگاه های اجرایی در اعزام ۳۵هزار زنجانی به مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی با اشاره به ابعاد باشکوه آئین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان پای کار بودند و همت و تلاش گسترده‌ای برای تسهیل حضور مردم برای شرکت در آیین وداع و تشییع انجام دادند.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و اهتمام جدی مسولین استان به ویژه نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار ساعی استان زنجان، ستاد استانی مراسم تشییع از چند هفته پیش تشکیل شد تا تمامی ابعاد اعزام، خدمت رسانی و برنامه‌های فرهنگی در شهرها و روستاها سازماندهی شود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان گفت: این ستاد با هدف سازماندهی اعزام مردم‌ عزادار و ولایت‌مدار و همچنین برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی در مبادی ورودی و خروجی استان جهت پذیرایی از زائران سایر استان‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرد.

سردار سهندی با تشریح اعزام زائران به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: نزدیک به ۳۵ هزار نفر از مردم استان زنجان که در سامانه‌های رسمی و اعلام شده ثبت کرده بودند از خدمات ستاد بهره‌مند شدند و در مراسم‌های تهران، قم و مشهد حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: کسانی هم که در سامانه ثبت نام نکرده بودند با وسایل شخصی در مراسمات حضور داشتند و انتظار می‌رود شمار واقعی زنجانی‌های حاضر در این مراسم بسیار فراتر از آمار اعلام شده باشد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: از مجموع زائران اعزامی، نزدیک به ۲۵ هزار نفر در تهران، ۵ هزار نفر در قم و ۵ هزار نفر در مشهد مقدس حضور یافتند و در کنار میلیون‌ها نفر از امت حزب‌الله، بار دیگر با آرمان‌های رهبر شهید امت تجدید بیعت کردند.

وی بیان کرد: یکی از جلوه‌های ارزشمند این مراسم، حضور بی‌تشریفات و مردمی مدیران و مسئولان استان در کنار مردم و استفاده از ناوگان عمومی اتوبوس و ریلی برای حضور در مراسم بود که نمود همدلی، وحدت و مردمی بودن مسئولان را نشان می‌دهد.

سردار سهندی با قدردانی از حضور پرشور و ولایت‌مدار مردم استان زنجان، از تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، موکب‌داران و خادمان این مراسم تشکر کرد و گفت: این حضور باشکوه، بار دیگر وفاداری مردم ولایتمدار استان زنجان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و شهدای گرانقدر را به نمایش گذاشت.