به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه زیرساخت‌های انرژی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم گلستان، ضعف خطوط انتقال برق است و این موضوع بهره‌برداری از برخی ظرفیت‌های موجود را با محدودیت مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه مذاکراتی برای تأمین برق از کشور ترکمنستان در حال انجام است، افزود: در همین راستا با سرمایه‌گذار بخش خصوصی درباره خرید برق از منطقه بالکان‌آباد ترکمنستان که دارای مازاد تولید است، گفت‌وگوهایی انجام شده و این موضوع در دست پیگیری قرار دارد.

استاندار گلستان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های گازی را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری ۲۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۲ مگاوات نیروگاه گازی وارد مدار خواهد شد که گام مهمی در کاهش ناترازی برق استان است.

طهماسبی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های تولید برق در استان اظهار کرد: هم‌اکنون نیروگاه ۲۵ مگاواتی آق‌قلا و نیروگاه ۱۹ مگاواتی گازی کردکوی در مراحل اجرایی قرار دارند و با وجود برخی تأخیرهای محدود، سرمایه‌گذاران متعهد شده‌اند این طرح‌ها را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسانند.

وی همچنین از افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی روستای بدراق آق‌قلا خبر داد و افزود: نیروگاه دیگری با همین ظرفیت در مراوه‌تپه نیز آماده بهره‌برداری است که به‌زودی با حضور مسئولان افتتاح خواهد شد.

استاندار گلستان با تأکید بر نقش مردم در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: اجرای این طرح‌ها نیازمند هم‌افزایی و مشارکت مردمی است؛ چراکه برای تولید هر مگاوات برق خورشیدی حدود یک و نیم هکتار زمین نیاز است و هزینه احداث هر مگاوات نیز اکنون به بیش از ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: نیروگاه ۳.۲ مگاواتی افتتاح‌شده در آق‌قلا توان تأمین برق حدود ۱۵ روستا را دارد و توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق استان ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آبادکتول گفت: اگرچه ظرفیت اسمی این نیروگاه یک هزار مگاوات است، اما ظرفیت عملی آن حدود ۸۵۰ مگاوات است. همچنین عملیات اجرایی فاز دوم این نیروگاه با حضور وزیر نیرو آغاز شده و تکمیل آن می‌تواند ظرفیت تولید برق استان را افزایش دهد.

استاندار گلستان با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی به‌صورت همزمان در توسعه زیرساخت‌های انرژی استان مشارکت دارند، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی، نیروگاه‌های گازی و سایر بخش‌های اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، بخشی از ناترازی برق استان و کشور برطرف شود.