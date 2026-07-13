بندهای اصلی قرارداد تجارت گاز ایران و روسیه نهایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی امروز (دوشنبه، ۲۲ تیر) در حاشیه دیدار وزیر نفت و وزیر انرژی روسیه بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر وزیر نفت دولت چهاردهم بندها و چهارچوب‌های اصلی قرارداد تجارت گاز ایران و روسیه نهایی شده و تنها دو موضوع باقی مانده که امیدواریم با نهایی‌شدن این دو مورد، قرارداد بین دو کشور امضا شود.

وی با بیان اینکه تجارت گاز تنها به خرید و فروش محدود نمی‌شود، افزود: تجارت گاز مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل سوآپ، ترانزیت، واردات، صادرات و خرید و فروش گاز را در بر می‌گیرد و همه این گزینه‌ها در چهارچوب همکاری‌های ایران و روسیه بررسی شده است.

معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: گزینه‌های مختلفی برای اجرای این همکاری‌ها مطرح شده که یکی از آن‌ها اکنون به‌صورت جدی در حال پیگیری است، همچنین برای همکاری در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شده و در بخش بلندمدت، همه بندهای قرارداد آماده است؛ به‌گونه‌ای که با فراهم‌شدن شرایط، امکان اجرای مراحل بعدی در کوتاه‌ترین زمان وجود خواهد داشت.

عبور موفق از زمستان با همکاری همه مصرف‌کنندگان انرژی

توکلی همچنین با اشاره به آمادگی صنعت گاز برای فصل سرد سال گفت: پس از حوادث اخیر، وزارت نفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌های آواربرداری، بازسازی و جبران خسارت را آغاز کرد و بخشی از ظرفیت تولید گاز که آسیب دیده بود، تا پیش از آغاز زمستان به مدار تولید بازخواهد گشت؛ هرچند بازسازی کامل برخی بخش‌ها به دلیل پیچیدگی فرایندهای پالایشگاهی زمان‌بر است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: عبور موفق از زمستان نیازمند همکاری همه بخش‌های مصرف‌کننده انرژی است. در شرایطی که حدود یک‌سوم گاز تولیدی کشور در نیروگاه‌ها، یک‌سوم در صنایع و یک‌سوم در بخش خانگی مصرف می‌شود و در فصل سرد، مصرف خانگی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، مدیریت و رعایت الگوی بهینه مصرف از مهم‌ترین عوامل تأمین پایدار گاز خواهد بود.

توکلی ابراز امیدواری کرد با همراهی همه دستگاه‌ها و مشترکان، زمستان پیش رو با کمترین مشکل در تأمین گاز سپری شود.