به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان استان دیالی عراق در فرمانداری مندلی، با اشاره به برنامههای مشترک دو طرف برای تسهیل تردد زائران اربعین، اظهار کرد: سفر به عراق با هدف پیگیری موضوعات مرتبط با اربعین و توسعه همکاریهای مرزی انجام شده و امیدواریم تصمیمات این نشست به نفع مردم دو استان کرمانشاه و دیالی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادهسازی هرچه سریعتر مرز سومار، افزود: انتظار میرود فرمانداران گیلانغرب و مندلی با همکاری یکدیگر، زمینه فراهم شدن زیرساختها و امکانات لازم را برای تردد زائران اربعین در این مرز مهیا کنند، چرا که فعال شدن این گذرگاه به رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و تقویت امنیت منطقه کمک خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران و استان کرمانشاه عزم جدی برای توسعه مرز سومار و تسهیل تردد زائران دارند و در این مدت اقدامات عمرانی و زیرساختی مناسبی در این مرز آغاز شده است.
حبیبی با اشاره به تخصیص اعتبارات برای این طرح، گفت: در کمتر از یک ماه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساختهای مرز سومار از جمله احداث سالن مسافربری، ایجاد گیتهای تردد، بهسازی جادههای دسترسی و تأمین سایر امکانات مورد نیاز تخصیص و ابلاغ شده است و عملیات اجرایی این پروژهها با سرعت در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه و آمادهسازی مرز سومار از اولویتهای اصلی مدیریت استان کرمانشاه است و مسئولان استانی به صورت مستمر، دستکم یک تا دو بار در هفته، از روند اجرای پروژهها و پیشرفت زیرساختهای این مرز بازدید و روند آمادهسازی آن را برای میزبانی از زائران اربعین پیگیری میکنند.
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