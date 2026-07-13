به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حسینی ظهر دوشنبه در نشست مشترک مسئولان استان کرمانشاه و شهرستان مندلی عراق، با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی تردد مسافری از مرز سومار، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی از اقدامات و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه برای توسعه زیرساخت‌های مرزی و راه‌اندازی این گذرگاه برای تردد زائران اربعین حمایت می‌کند.

وی افزود: تمامی مسئولان استان کرمانشاه با همدلی و انسجام، از گشایش مرز سومار برای تردد زائران اربعین پشتیبانی می‌کنند و این مطالبه، خواسته جدی مردم شهرستان‌های گیلانغرب، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین است.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش طرف عراقی در تحقق این هدف، گفت: اکنون انتظار می‌رود مسئولان شهرستان مندلی و استان دیالی عراق نیز همکاری لازم را برای فراهم شدن شرایط تردد زائران از این مرز داشته باشند.

حسینی تصریح کرد: در نخستین سال فعالیت مرز سومار برای تردد زائران، افزایش آمار عبور و مرور هدف اصلی نیست، بلکه اولویت، تسهیل تردد زائران و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در دو سوی مرز است.

وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مرز سومار علاوه بر تسهیل سفر زائران اربعین، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، رونق مبادلات مرزی و تقویت روابط میان استان کرمانشاه و استان دیالی عراق باشد.