به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح چهارشنبه در جریان سفر به عراق از روند اجرای پروژه پل حمرین در استان دیالی بازدید کرد و آخرین وضعیت این طرح زیرساختی را با مسئولان عراقی مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: بر اساس اعلام مسئولان استان دیالی، عملیات اجرایی پل حمرین و مسیر شش کیلومتری منتهی به آن تا هفته آینده به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تکمیل این پل یکی از محورهای مهم تفاهم‌نامه سال گذشته میان استانداری‌های کرمانشاه و دیالی بوده است، افزود: در نشست‌های مشترک اخیر نیز بر تسریع روند اجرای این پروژه تأکید شد و خوشبختانه اکنون مراحل پایانی آن در حال انجام است.

حبیبی خاطرنشان کرد: اصلاح مسیرهای منتهی به پل، به‌ویژه در نقاطی که جاده‌ها باریک و تردد در آن‌ها با مشکل همراه بود، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل حمل‌ونقل کالا، توسعه مبادلات تجاری و کاهش مشکلات تردد زائران حسینی ایفا کند.

وی با اشاره به مزایای بهره‌برداری از این مسیر گفت: با تکمیل پل حمرین، مسیر دسترسی از سه‌راهی گوباشی به بعقوبه کوتاه‌تر می‌شود و علاوه بر کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل، شرایط بهتری برای تردد زائران از مرزهای استان کرمانشاه، به‌ویژه مرز سومار، فراهم خواهد شد. همچنین این پروژه می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری از مرزهای خسروی و سومار که سهم قابل توجهی در صادرات کشور به عراق دارند، کمک کند.