https://mehrnews.com/x3cyw6 ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۹ کد مطلب 6887248 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۹ اجتماع پرشور مردم شازند در بیعت با رهبر انقلاب به ایستگاه ۱۳۵ رسید شازند- در این ویدئو اجتماع پرشور مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۳۵ تجمعات را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6887248 کپی شد مطالب مرتبط صدو سی و چهارمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری شب صد و سی و چهارم تجمع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری اجتماع حماسی صد و سی و چهارم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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