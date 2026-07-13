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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۹

اجتماع پرشور مردم شازند در بیعت با رهبر انقلاب به ایستگاه ۱۳۵ رسید

اجتماع پرشور مردم شازند در بیعت با رهبر انقلاب به ایستگاه ۱۳۵ رسید

شازند- در این ویدئو اجتماع پرشور مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۳۵ تجمعات را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6887248

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