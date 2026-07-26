گاردین: پنتاگون به سانسور تلفات ارتش آمریکا در جنگ ایران متهم است 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی «گاردین» در مقالهای نوشت که محافل رسانهای آمریکا در حال حاضر جنجال گستردهای را در خصوص اقدام وزارت جنگ این کشور مبنی بر اتخاذ سیاستی عامدانه برای محدود کردن اطلاعات مربوط به تلفات انسانی ارتش آمریکا در جنگ با ایران به راه انداختهاند.
«دیوید اسمیت»، مقاله را با اظهارات «لئون پانتا»، وزیر دفاع و مدیر سابق سازمان سیا، آغاز میکند که عملکرد پنتاگون در قبال پرونده قربانیان را «رویکردی شرمآور» توصیف کرده و معتقد است تلاشی عامدانه برای پنهان نگه داشتن اطلاعات از افکار عمومی آمریکا وجود دارد.
پانتا میگوید وظیفه دولت است که شهروندان را از هزینه واقعی جنگهایی که کشور در آن درگیر است، مطلع کند، اما وزارت جنگ نزدیک به دو ماه و نیم است که هیچ کنفرانس خبری برگزار نکرده است. منتقدان این امر را نشانهای از تغییر بنیادین در سیاست ارتباطی با رسانهها میدانند.
این وزارتخانه متهم است که از ترس افزایش خشم عمومی در آستانه انتخابات میاندورهای، جریان اطلاعات مربوط به جنگ را محدود کرده است.
این مقاله توضیح میدهد که جنگ پس از فروپاشی آتشبس شکننده میان آمریکا و ایران و ازسرگیری حملات روزانه نظامی، وارد مرحله پیچیدهتری شده است. این وضعیت نگرانیها را از تبدیل شدن درگیری به یک جنگ طولانی و پرهزینه افزایش داده است؛ موضوعی که با وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر پرهیز از «جنگهای بیپایان» در تضاد است.
گزارش مذکور با بررسی ارقام تلفات، به کشته شدن ۱۸ سرباز آمریکایی و مجروح شدن صدها تن دیگر اشاره و تأکید می کند که اعلام این آمار با تأخیر همراه بوده و پنتاگون تنها پس از انتشار در شبکههای اجتماعی، به آن اذعان کرده است.
برخی معتقدند دولت میداند که ترکیب هزینه اقتصادی جنگ، افزایش قیمت سوخت، تورم و تلفات انسانی میتواند به کاهش حمایت عمومی از جنگ منجر شده و بر آینده سیاسی آن تأثیر بگذارد.
در این مقاله آمده است که وزارت جنگ مجموعهای از اقدامات بیسابقه در ایجاد تنش با رسانه های آمریکایی را آغاز کرده که از جمله آنها، کنار گذاشتن برخی مؤسسات رسانهای بزرگ از مقرهایشان در داخل پنتاگون و اعطای امتیازات بیشتر به رسانههایی که به دولت نزدیکتر توصیف میشوند.
وزارت جنگ آمریکا همچنین محدودیتهای بیشتری بر تردد خبرنگاران در داخل ساختمان پنتاگون اعمال کرده و حضور آنها را منوط به همراهی کارکنان رسمی نموده است.
گاردین همچنین به هزینه اقتصادی جنگ میپردازد و توضیح میدهد که این رقم به دهها میلیارد دلار رسیده است؛ آن هم در زمانی که دولت به دلیل درخواستهای مداوم برای تأمین بودجههای مالی اضافی بدون ارائه استراتژی روشن برای پایان دادن به درگیری، با انتقادات فزاینده در کنگره مواجه است.
این مقاله با این جمله به نقل از «لئون پانتا» به پایان می رسد که گفته است: تلاش برای محدود کردن اطلاعات ممکن است ظهور حقیقت را به تأخیر بیندازد، اما در نهایت مانع آن نخواهد شد، زیرا مطبوعات با وجود تمام محدودیتها به جستجوی حقایق ادامه خواهند داد و «حقیقت همیشه در پایان آشکار میشود.»
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