به گزارش خبرنگار مهر، الهام سماوی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان از آغاز اجرای برنامه جامع توانمندسازی مدیران و مربیان کودکستانهای استان در تابستان سال جاری خبر داد.
وی افزود: این طرح با هدف ارتقای شایستگیهای حرفهای، بهروزرسانی دانش تخصصی و آمادگی کامل کودکستانها برای آغاز سال تربیتی ـ یادگیری ۱۴۰۶–۱۴۰۵ اجرا میشود.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان سمنان با بیان اینکه کیفیت تعلیم و تربیت در دوره اوان کودکی در گرو توانمندی مربیان است، گفت: در قالب این برنامه، مجموعهای از دورههای مهارتی و تخصصی با بهرهگیری از مدرسان ملی و همکاری دستگاههای علمی و آموزشی استان برای مدیران و مربیان کودکستانها تدارک دیده شده است.
سماوی اظهار کرد: نخستین برنامه این طرح، برگزاری کارگاه تخصصی «نقش بازی در رشد و یادگیری کودک» با تدریس دکتر صالح رفیعی، مدرس کشوری حوزه تعلیم و تربیت کودک است که از چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت حضوری در چهار قطب آموزشی سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار برگزار میشود.
وی ادامه داد: دومین برنامه تابستان، اجرای دورههای پیشنیاز «راهبردهای تربیت و یادگیری» به مدت ۳۴ ساعت است که از اول مردادماه با همکاری جهاد دانشگاهی استان آغاز میشود و در دو مرحله برای مربیان واجد شرایط برگزار خواهد شد.
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