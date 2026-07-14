به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آرژانتین قرار است در دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل انگلیس برخلاف سنت همیشگی خود، از پیراهن آشنای راه‌راه آبی و سفید استفاده نکند. آرژانتینی‌ها تصمیم گرفته‌اند در این مسابقه با پیراهن دوم خود که به رنگ آبی تیره (سرمه‌ای) است وارد زمین شوند؛ انتخابی که با هدف زنده کردن یک خاطره تاریخی و خاص در فوتبال انجام شده است.

این پیراهن آبی تیره یادآور لباس معروفی است که دیگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶ بر تن داشت؛ تورنمنتی که یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال در آن رقم خورد. انتخاب این لباس کاملاً هدفمند است و به یکی از مشهورترین مسابقات تاریخ فوتبال اشاره دارد؛ جایی که آرژانتین با درخشش مارادونا و اتفاق معروف «دست خدا» توانست انگلیس را از جام جهانی کنار بزند.

روزنامه کرونیکا (Crónica) چاپ بوئنوس‌آیرس نیز برای پوشش این مسابقه بزرگ، تصویری از لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، را روی جلد خود قرار داد و با تیتر بزرگی نوشت: مدت‌ها بود می‌خواستم با شما تسویه‌حساب کنم.

این نشریه به یک نکته جالب درباره دوران پرافتخار مسی اشاره کرده است؛ اینکه با وجود نزدیک به دو دهه سلطه این ستاره بر فوتبال جهان، او هرگز در یک مسابقه رسمی مقابل تیم ملی انگلیس قرار نگرفته است.

دیدار پیش‌روی آرژانتین و انگلیس برای هواداران دو کشور از اهمیت تاریخی بسیار زیادی برخوردار است. هر تقابل میان این دو تیم، خاطرات ماندگار و در عین حال تلخ و شیرین دوران مارادونا را زنده می‌کند.

همین بار تاریخی باعث شده فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) یک درخواست رسمی و برنامه‌ریزی‌شده به مسئولان فیفا ارائه کند تا این تیم در دیدار برابر انگلیس به جای پیراهن اصلی آبی و سفید، با لباس دوم آبی‌رنگ خود به میدان برود.

این درخواست از سوی بسیاری به عنوان یک حرکت خرافی و نمادین برای تکرار موفقیت تاریخی سال ۱۹۸۶ دیده می‌شود. آرژانتینی‌ها امیدوارند با پوشیدن همان رنگی که مارادونا در آن جام جهانی تاریخی بر تن داشت، بار دیگر خاطره آن پیروزی را زنده کنند و این بار نیز رؤیای قهرمانی انگلیس در جام جهانی را از بین ببرند.

لازم به ذکر است که دو تیم شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.