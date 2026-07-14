مدافع انگلیس به بازی با آرژانتین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند.

«ریس جیمز» مدافع و کاپیتان چلسی که پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت همسترینگ دوباره به ترکیب تیم ملی انگلیس بازگشته، از آمادگی کامل خود برای دیدار حساس برابر آرژانتین خبر داد.

جیمز در جریان پیروزی ۲ بر یک انگلیس مقابل نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی، پس از سه بازی دوری از میادین به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. او ابتدا در میانه میدان به کار گرفته شد و سپس به پست تخصصی خود در دفاع راست بازگشت؛ دیداری که با درخشش جود بلینگهام و صعود انگلیس به نیمه‌نهایی همراه بود.

او درباره بازگشتش اظهار داشت: خیلی خوشحالم که دوباره کنار بچه‌ها در زمین هستم. مصدوم شدن در جریان یک تورنمنت همیشه رقابت با زمان است. تمام تلاشم را برای بازگشت انجام دادم و خوشحالم که دوباره می‌توانم تیم را همراهی کنم.

مدافع انگلیس درباره دیدار پیش‌روی تیمش برابر آرژانتین نیز گفت: این مسابقه تجربه زیادی می‌طلبد. هرچه اهمیت بازی بیشتر باشد، فشار هم بیشتر خواهد بود، اما ما سال‌هاست در چنین شرایطی بازی کرده‌ایم. اصول کار تفاوتی نکرده، فقط ارزش جایزه‌ای که برای آن می‌جنگیم بیشتر است.