احتمال ۶۴ تیمی شدن جام جهانی ۲۰۳۰ قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو در گفتگو با رسانه سوئیسی Bluewin درباره احتمال افزایش تعداد تیم‌ها به ۶۴ تیم گفت: این موضوع قطعاً بررسی و در کمیته‌های مربوطه پس از جام جهانی پیش رو مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رئیس فیفا تأکید کرد که جام جهانی متعلق به تمام جهان است و تنها به اروپا و آمریکای جنوبی محدود نمی‌شود.

او افزود: هر کشوری باید اجازه داشته باشد رؤیای حضور در جام جهانی را داشته باشد. کیفیت تیم‌ها بسیار بالا است و این کیفیت در سراسر جهان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

اینفانتینو ادامه داد: اگر به کشورهای کوچک‌تر فرصت حضور در جام جهانی داده نشود، انگیزه آن‌ها برای پیشرفت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس ۵۶ ساله فیفا همچنین درباره افزایش تعداد تیم‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت که این تصمیم صددرصد موفقیت‌آمیز بوده است.

ارتباط اینفانتینو با ترامپ و حضور در فینال

رئیس فیفا همچنین اعلام کرد که تقریباً هر روز با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ارتباط است و مدعی شد ترامپ از برگزاری جام جهانی در این کشور بسیار خوشحال است و تقریباً تمام مسابقات را از تلویزیون دنبال می‌کند؛ هرچند تاکنون در ورزشگاه حاضر نشده است.

اینفانتینو بار دیگر تأیید کرد که ترامپ در دیدار فینال جام جهانی حضور خواهد داشت و جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد.