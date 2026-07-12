از خودکشی تا مسمومیت غذایی؛ بازار داغ شایعات دلایل مرگ «جیدن آدامز»

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ جیدن آدامز هافبک تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی و باشگاه مامیلودی سانداونز در سن ۲۵ سالگی، باعث آغاز تحقیقات پلیس این کشور شده است.

رسانه «hindustantimes» در این رابطه نوشت: آدامز تنها چند هفته پس از حضور در جام جهانی و نمایندگی آفریقای جنوبی در این رقابت‌ها درگذشت. این بازیکن در هر سه دیدار مرحله گروهی تیم ملی کشورش در جام جهانی به میدان رفت؛ آفریقای جنوبی پس از صعود به مرحله حذفی، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر کانادا، یکی از میزبانان مسابقات، شکست خورد و حذف شد.

آغاز تحقیقات پلیس درباره مرگ آدامز

مقامات پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده‌اند پس از پیدا شدن جسد یک مرد ۲۵ ساله در خانه‌ای در منطقه شوتسچکلوف (Schotschekloof) در مرکز کیپ‌تاون در صبح روز شنبه، تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده‌اند.

همچنین سخنگوی پلیس آفریقای جنوبی به خبرگزاری فرانسه (AFP) اعلام کرد: شرایط و جزئیات مربوط به این حادثه در حال بررسی است.

انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی

در همین حال، پس از انتشار خبر درگذشت آدامز برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعاهایی درباره علت مرگ او مطرح کردند؛ از جمله اینکه این بازیکن دست به خودکشی زده یا بر اثر مسمومیت غذایی جان خود را از دست داده است. برخی افراد نیز مدعی شدند او با مشکلات روحی و افسردگی مواجه بوده است.