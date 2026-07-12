به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و انگلیس در یکی از حساسترین دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در مرحله نیمهنهایی این رقابتها مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت مسابقهای که علاوه بر اهمیت ورزشی به دلیل سابقه تاریخی و رقابت دیرینه دو کشور، از جذابیت ویژهای برخوردار است.
آخرین رویارویی دو تیم به ۲۱ سال قبل بازمیگردد؛ زمانی که انگلیس با حضور مایکل اوون در خط حمله و ظهور ستاره نوجوانی به نام وین رونی به مصاف آرژانتین رفت. در آن مقطع لیونل مسی جایی در ترکیب آلبیسلسته نداشت؛ چرا که به دلیل دریافت کارت قرمز در نخستین بازی ملی خود محروم بود.
اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه مسی برای نخستین بار فرصت دارد برابر انگلیس قرار بگیرد؛ تقابلی که به نوشته نشریه «اتلتیک» یکی از جذابترین و مهمترین دیدارهای جام جهانی خواهد بود، چرا که رقابت میان این دو تیم ریشهای عمیق دارد و فراتر از مستطیل سبز است.
خاطرات ماندگار از مارادونا تا بکهام
بسیاری از نگاهها در آستانه این دیدار به جام جهانی ۱۹۸۶ بازخواهد گشت؛ مسابقهای که آرژانتین با نتیجه ۲ بر یک انگلیس را شکست داد و دیگو مارادونا در آن بازی یکی از ماندگارترین گلهای تاریخ جام جهانی را به ثمر رساند.
آن دیدار همچنین با گل جنجالی «دست خدا» همراه بود؛ صحنهای که با وجود گذشت سالها، همچنان یکی از بحثبرانگیزترین لحظات تاریخ جام جهانی محسوب میشود و اگر فناوری VAR در آن زمان وجود داشت، احتمالاً تصمیم متفاوتی درباره آن گرفته میشد.
دو تقابل جام جهانی پس از آن نیز بسیار نزدیک و پرتنش دنبال شد. آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۸ پس از تساوی در وقت قانونی، در ضربات پنالتی انگلیس را شکست داد؛ مسابقهای که با اخراج دیوید بکهام همراه بود. چهار سال بعد در جام جهانی ۲۰۰۲، انگلیس با گلزنی بکام از روی نقطه پنالتی به پیروزی رسید تا کاپیتان وقت سهشیرها بخشی از خاطره تلخ چهار سال قبل را جبران کند.
هشدار سوئیس به انگلیس درباره آرژانتین
در شرایط فعلی، انگلیس میتواند از عملکرد سوئیس برابر آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی درس بگیرد. سوئیسیها در آن مسابقه بارها خط دفاع قهرمان جهان را با مشکل مواجه کردند و حتی در مقاطعی به نظر میرسید گل تساوی آنها دیر یا زود به ثمر خواهد رسید.
نفوذهای متعدد سوئیس به پشت خط دفاعی آرژانتین، ضعف کنترل خط میانی شاگردان لیونل اسکالونی را نمایان کرد؛ موضوعی که انگلیس در آستانه نیمهنهایی میتواند روی آن حساب باز کند. حتی پس از اخراج بریل امبولو و ۱۰ نفره شدن سوئیس، آرژانتین نتوانست نمایش کاملاً مسلطی ارائه دهد.
با این حال، یک نام همچنان بزرگترین نگرانی هر حریفی برای آرژانتین است؛ لیونل مسی. حضور این ستاره باتجربه و توانایی او در تغییر روند مسابقه، عاملی است که میتواند انگلیس را در آستانه یکی از مهمترین بازیهای تاریخ خود محتاط کند.
دیدار آرژانتین و انگلیس چهارشنبه شب برگزار میشود تا یکی از دو فینالیست جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شود؛ مسابقهای که بار دیگر فوتبال را با تاریخ، خاطره و رقابتی فراتر از زمین پیوند خواهد زد.
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