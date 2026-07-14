به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه استانی طرح تابستانه «حامی» با شعار «طلاییترین فرصت برای یادگیری» و با رویکرد «تبدیل تابستان به فصل رشد، امید و موفقیت، پیش از ظهر سه شنبه بهصورت برخط و همزمان در سراسر استان اصفهان برگزار شد.
این آیین به میزبانی دبستان دوازده امامی آموزشوپرورش ناحیه ۵ اصفهان و بهصورت مجازی برگزار شد و جماعتی مدیرکل دفتر آموزش دوره ابتدایی وزارت آموزشوپرورش، از طریق ویدئوکنفرانس در این مراسم حضور یافت.
همچنین محمدرضا نظریان مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهاندر طرح حامی حدود ۸۰۰ مدرسه بهصورت متمرکز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شدهاند و در این طرح بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ معلم مشارکت دارند و دانشآموزانی که در ارزشیابیهای خردادماه نیازمند تلاش بیشتر تشخیص داده شدهاند، میتوانند از این خدمات آموزشی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: این طرح ویژه دانشآموزان دوره ابتدایی از پایه اول تا ششم است تا سی ام شهریور ، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در مدارس ابتدایی برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان این طرح رایگان است و از خانوادهها دعوت می شود در صورت نیاز فرزندان خود به حمایت آموزشی، از این فرصت بهرهمند شوند و مدیران مدارس آمادگی کامل برای همکاری و ارائه خدمات آموزشی به دانشآموزان را دارند.
بیژن عالیمحمدی، مدیر آموزشوپرورش ناحیه ۵ اصفهان نیز در این آیین افتتاحیه گفت:آموزشوپرورش ناحیه ۵ اصفهان اجرای طرح تابستانه «حامی» را فرصتی ارزشمند برای استمرار فرآیند تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزشی دانشآموزان میداند.
وی تصریح کرد: با برنامهریزی انجامشده و بهرهگیری از ظرفیت مدیران، معلمان، کارشناسان و مدارس، تلاش خواهیم کرد این طرح با بالاترین کیفیت و اثربخشی در سطح ناحیه اجرا شود.
عالیمحمدی ادامه داد:یکی از مهمترین اهداف این برنامه، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، تقویت مهارتهای پایه، جبران افت یادگیری و افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان است. باور داریم که اگر آموزش بر پایه نیازهای واقعی دانشآموزان برنامهریزی شود، نتایج آن در موفقیت تحصیلی، رشد فردی و اجتماعی آنان بهخوبی نمایان خواهد شد.
مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان بیان کرد: از همه مدیران مدارس، آموزگاران، کارشناسان آموزش ابتدایی و خانوادههای گرامی انتظار داریم با همدلی، تعامل و مشارکت فعال، زمینه اجرای هرچه بهتر این طرح را فراهم آورند. ناحیه ۵ اصفهان همواره در اجرای برنامههای آموزشی پیشگام بوده است و امیدواریم با تلاش جمعی همکاران، طرح «حامی» نیز به یکی از موفقترین برنامههای آموزشی تابستانی تبدیل شود و دانشآموزان با آمادگی علمی، انگیزه مضاعف و روحیهای بانشاط، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
وی افزود: یقین داریم هر گامی که امروز برای آموزش و توانمندسازی دانشآموزان برداشته شود، آیندهای روشنتر برای نظام تعلیم و تربیت و کشور عزیزمان ایران رقم خواهد زد.
به گزارش مهر، این برنامه بهصورت مجازی در کلاس شاد ویژه معاونان، کارشناسان مسئول و کارشناسان آموزش ابتدایی برگزار و همزمان از طریق کانال مدیران تراز بهصورت زنده پخش شد.
گفتنی است طرح تابستانه «حامی» با هدف غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان، تقویت فرصتهای یادگیری، جبران کاستیهای آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و ایجاد زمینهای برای رشد همهجانبه دانشآموزان در ایام تابستان، در مدارس استان اصفهان آغاز به کار کرد.
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