حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید انقلاب به حوزه سلامت، گفت: ایشان همواره تأکید داشتند که وقتی فردی بیمار میشود، نباید هیچ دغدغهای جز رنج بیماری داشته باشد؛ شعاری که امروز نیز به عنوان یکی از اصول مهم نظام سلامت مطرح است، اما متأسفانه در دولتهای مختلف آنگونه که باید محقق نشده است.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب توجه ویژهای به حوزه سلامت داشتند. زمانی که در مجلس هفتم اعضای کمیسیون بهداشت و درمان خدمت ایشان رسیدیم، بر این نکته تأکید کردند که بیمار نباید دغدغهای جز رنج بیماری داشته باشد؛ موضوعی که متأسفانه تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
تأکید بر حمایت از حوزه سلامت و واکسن ایرانی
شهریاری با اشاره به دوران شیوع کرونا افزود: در دوران همهگیری کرونا نیز ایشان توجه خاصی به سلامت مردم داشتند و پس از تأیید واکسن تولید دانشمندان ایرانی از سوی مراجع علمی، خودشان نیز از همان واکسن استفاده کردند تا از تولید داخلی حمایت شود.
اختصاص دو نوبت یک میلیارد دلار برای تأمین نیازهای دارویی
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در مقاطع مختلف مشکلات حوزه سلامت را به رهبر شهید انقلاب منتقل میکردیم، گفت: هر زمان که درباره کمبود منابع مالی یا تأمین ارز دارو با مشکل مواجه میشدیم، طی نامههای محرمانه موضوع را مطرح میکردیم و ایشان در دو نوبت، هر بار دستور اختصاص یک میلیارد دلار برای رفع مشکلات حوزه دارو را صادر کردند.
وی ادامه داد: همچنین درباره اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیز در دو دیدار با پرستاران، تأکید ویژهای بر پیگیری و اجرای این قانون داشتند.
ذخایر استراتژیک دارو به طور کامل محقق نشد
شهریاری با اشاره به آخرین تخصیص منابع ارزی اظهار کرد: آخرین یک میلیارد دلاری که با دستور رهبر شهید انقلاب اختصاص یافت، برای ایجاد ذخایر استراتژیک ششماهه دارو بود، اما به دلیل مشکلات دانشگاههای علوم پزشکی، بخشی از این منابع به دانشگاهها اختصاص یافت؛ بهگونهای که ۳۵۰ میلیون دلار به صورت ارزی و ۳۵۰ میلیون دلار به صورت ریالی پرداخت شد.
وی افزود: با وجود این، متأسفانه هم در جنگ ۱۲ روزه، هم در جنگ ۴۰ روزه و هم در شرایط فعلی، در برخی اقلام دارویی با کمبود مواجه هستیم و هدف اصلی مصوبه مجلس درباره ذخایر استراتژیک دارو آنگونه که مدنظر رهبر شهید انقلاب و مجلس بود، به طور کامل محقق نشد.
پیگیری مجلس درباره نحوه تخصیص ارز دارو
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ادامه پیگیریهای مجلس گفت: جلساتی با بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو برگزار کردهایم و از این دستگاهها خواستهایم گزارش دهند ارز اختصاصیافته به شرکتهای مختلف برای چه داروهایی و به چه شکلی هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را آغاز کرده است و امیدواریم این اقدامات بتواند در کنار وزارت بهداشت به شفافسازی و رفع بخشی از مشکلات موجود در حوزه دارو کمک کند.
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