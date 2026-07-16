سرهنگ علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی اظهار کرد: پیشگیری و مقابله مؤثر با آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی، نیازمند مشارکت فراگیر مردم و استفاده از توان همیاران طبیعت، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، گروه‌های کوهنوردی، تشکل‌های مردم‌نهاد، ورزشکاران و سایر گروه‌های داوطلب است.

وی ادامه داد: گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی و اهمیت حفاظت از این سرمایه‌های ملی ایجاب می‌کند که تمامی ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی در کنار نیروهای یگان حفاظت به‌کار گرفته شوند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه جوامع محلی در شناسایی سریع حریق، اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری در عملیات اولیه کنترل آتش، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها داشته باشد.

سرهنگ صادقی افزود: یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اجرای برنامه‌های آموزشی، برگزاری نشست‌های توجیهی، توسعه شبکه همیاران طبیعت و افزایش هماهنگی با دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، هیئت‌های کوهنوردی، سازمان‌های مردم‌نهاد و هیئت‌های ورزشی، تلاش می‌کند از ظرفیت ارزشمند مشارکت مردمی برای پیشگیری، پایش و مقابله با حریق بهره‌برداری حداکثری کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی منشأ انسانی دارند، از شهروندان خواست هنگام حضور در طبیعت از روشن کردن آتش در مناطق مستعد حریق، رها کردن ته‌سیگار، کبریت، بطری‌های شیشه‌ای و زغال نیم‌سوز خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا شعله، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت اطلاع دهند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان همچنین از همیاران طبیعت، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، کوهنوردان، ورزشکاران، تشکل‌های مردم‌نهاد و تمامی دوستداران محیط‌زیست خواست با حضور مسئولانه در عرصه‌های طبیعی، بازوی توانمند یگان حفاظت در پیشگیری از حریق و حفاظت از انفال عمومی باشند.

وی از تمامی شهروندان درخواست کرد: علاوه بر گزارش آتش‌سوزی‌ها، هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی، زمین‌خواری، قطع غیرمجاز درختان، قاچاق چوب، تولید و حمل زغال و سایر جرائم و تخلفات مرتبط با منابع طبیعی را از طریق سامانه ملی ۱۳۹ و سامانه ۱۵۰۴ (کد امداد جنگل و مرتع) به همکاران یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی، بازدید میدانی و انجام اقدامات قانونی اقدام شود.

سرهنگ صادقی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی، مسئولیتی ملی و همگانی است و مشارکت آگاهانه مردم، مهم‌ترین پشتوانه موفقیت یگان حفاظت در صیانت از جنگل‌ها، مراتع و سایر سرمایه‌های ارزشمند طبیعی برای نسل حاضر و آینده خواهد بود.

به گزارش مهر، استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی شامل حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار را مرتع و سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را بیابان تشکیل داده است.