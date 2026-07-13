علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل دادهها و نقشههای هواشناسی، با تضعیف شرایط پایدار حاکم بر جو منطقه، از شدت گرمای هوا در استان کرمانشاه بهتدریج کاسته خواهد شد.
وی افزود: این کاهش دما در روز سهشنبه ابتدا در نواحی شمالی استان محسوس خواهد بود و سپس در روز چهارشنبه سایر مناطق استان را نیز در بر میگیرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیشبینی میشود بیشینه دمای هوا در این بازه زمانی بهطور غالب بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش یابد و از شدت گرمای روزهای اخیر کاسته شود.
زورآوند با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته گفت: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، تغییر قابل توجهی در میانگین دمای هوای استان پیشبینی نمیشود و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، هرچند با شدت کمتر، همچنان توصیههای مربوط به مدیریت مصرف آب و برق و رعایت نکات بهداشتی در ساعات گرم روز را مدنظر قرار دهند.
نظر شما