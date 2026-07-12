علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری شرایط جوی استان کرمانشاه پایدار خواهد بود و آسمان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: استقرار توده هوای گرم همچنان بر جو استان حاکم است و این شرایط دست‌کم تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تغییرات دمایی روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا جمعه، از شدت گرمای هوا در اغلب نقاط استان به طور نسبی کاسته می‌شود، هرچند همچنان هوای تابستانی بر منطقه حاکم خواهد بود.

زورآوند خاطرنشان کرد: در این مدت پدیده جوی قابل توجهی به جز وزش باد در برخی ساعات پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا تا اواسط هفته، ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و توصیه‌های هواشناسی را مدنظر قرار دهند.