ولدان: علمیت، معنویت و بصیرت سه رکن طلبه تراز انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در جمع طلاب جدیدالورود حوزه علمیه آقاباباخان شیراز، با اشاره به مجاهدت‌های علمای گذشته اظهار کرد: امروز ثمره تلاش و تربیت بزرگان حوزه‌های علمیه را در گسترش مکتب اهل‌بیت (ع) و حضور اثرگذار شیعیان در ایران و جهان مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه انتخاب مسیر طلبگی، نشان از گلچین شدن انسان برای خدمت به دین دارد، افزود: ورود به حوزه علمیه تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه عنایتی الهی و نشانه لطف حضرت ولی‌عصر (عج) به انسان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با مرور خاطرات دوران آغاز تحصیل خود در حوزه، به دشواری‌های این مسیر اشاره کرد و گفت: با وجود پیشنهادهای مختلف برای ورود به مشاغل دیگر، عشق به خداوند و خدمت به دین، ما را به سوی پوشیدن لباس روحانیت هدایت کرد.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: مسیر طلبگی با غربت، محدودیت و سختی‌هایی همراه است، اما در دل همین دشواری‌ها، آرامش، برکت و عنایت الهی نهفته است و این راه، مسیر پیوند با ولایت و بهره‌مندی از لطف امام زمان (عج) به شمار می‌رود.

وی با اشاره به توسعه مراکز آموزشی حوزوی در شیراز، از جمله حوزه علمیه علی بن موسی‌الرضا (ع) و مدارس ویژه نخبگان، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری طلاب در کنار تحصیل تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با استناد به آموزه‌های دینی، خاطرنشان کرد: خداوند متعال روزیِ طالبان علم را بر عهده گرفته است تا آنان با آسودگی خاطر، وقت خود را صرف مطالعه، مباحثه و کسب معارف دینی کنند.

حجت الاسلام ولدان با تشریح جایگاه طلبگی در منظومه معارف اسلامی گفت: انسان در برابر دو مسیر نور و ظلمت قرار دارد و طلبگی، انتخاب مسیر نور، علم، ولایت و هدایت است. اگر این مسیر حفظ شود، انسان از سقوط در تاریکی‌های ولایت طاغوت مصون خواهد ماند.

وی با تأکید بر اینکه حضور در مسیر نور، موجب تحول در شخصیت و رفتار انسان می‌شود، افزود: طلبه باید علاوه بر کسب دانش، به تهذیب نفس و تقویت ویژگی‌های اخلاقی و انسانی نیز توجه ویژه داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سیره امام خمینی (ره) اظهار کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل سختی‌ها، تبعید و فشارهای فراوان، با اتکا به عنایت الهی توانست انقلابی بزرگ را رقم بزند که آثار آن در جهان اسلام آشکار است و این تجربه، مسئولیت نسل جدید طلاب را دوچندان می‌کند.

حجت الاسلام ولدان در پایان با بازخوانی توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به طلاب، سه رکن «علمیت، معنویت و بصیرت» را لازمه موفقیت در مسیر طلبگی دانست و گفت: طلبه‌ای که این سه ویژگی را در کنار یکدیگر داشته باشد، از مرحله صرفِ کسب دانش عبور کرده و به مقام عالمِ عامل می‌رسد و با برخورداری از بصیرت و قدرت تحلیل، در بزنگاه‌های حساس از ارزش‌های دینی و انقلاب اسلامی صیانت خواهد کرد.