به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، با تاکید بر ضرورت استفاده از فراوردههای دارای نشان استاندارد توسط شهروندان گفت: بر اساس گزارشات رسیده، مصرف انواع فراوردههای گوشتی غیراستاندارد و بی کیفیت در اغذیه فروشیها، به بهانه قیمت نازل و یا با شعار بدون افزودنی، افزایش یافته است، که این امر سلامت شهروندان را به خطر میاندازد.
بر اساس اعلام ادارهکل استاندارد استان تهران، وی ادامه داد: انواع فراوردههای گوشتی شامل سوسیس، کالباس، همبرگر، ناگت و ... مشمول استاندارد اجباری است و شهروندان نباید از محصولات غیراستاندارد، به دلیل عدم نظارت بر کیفیت مواد اولیه و فرایند بهداشتی تولید، استفاده و سلامتی خود را به خطر اندازند.
این مقام مسؤول ضمن هشدار به واحدهای صنفی، از شهروندان خواست: با بررسی دقیق نشان استاندارد و تاریخ انقضای محصولات، در خرید و مصرف غذاهای سریع، دقت لازم را به عمل آورند.
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