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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

هشدار استاندارد درباره استفاده از فرآورده‌های گوشتی غیر استاندارد

هشدار استاندارد درباره استفاده از فرآورده‌های گوشتی غیر استاندارد

مدیرکل استاندارد استان تهران درباره استفاده از فرآورده‌های گوشتی غیراستاندارد و ارزان در اغذیه فروشی‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، با تاکید بر ضرورت استفاده از فراورده‌های دارای نشان استاندارد توسط شهروندان گفت: بر اساس گزارشات رسیده، مصرف انواع فراورده‌های گوشتی غیراستاندارد و بی کیفیت در اغذیه فروشی‌ها، به بهانه قیمت نازل و یا با شعار بدون افزودنی، افزایش یافته است، که این امر سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، وی ادامه داد: انواع فراورده‌های گوشتی شامل سوسیس، کالباس، همبرگر، ناگت و ... مشمول استاندارد اجباری است و شهروندان نباید از محصولات غیراستاندارد، به دلیل عدم نظارت بر کیفیت مواد اولیه و فرایند بهداشتی تولید، استفاده و سلامتی خود را به خطر اندازند.

این مقام مسؤول ضمن هشدار به واحدهای صنفی، از شهروندان خواست: با بررسی دقیق نشان استاندارد و تاریخ انقضای محصولات، در خرید و مصرف غذاهای سریع، دقت لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 6888526
سمیه رسولی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
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      بله دوستان مدام هشدار میدن برای این موارد ولی هیچ کس اشاره ای به تصمیم ها غلط مسولین و گرانسازی ها و عدم افرایش حقوق و دستمزد و ... نمیکند !!

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