به گزارش خبرگزاری مهر،عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران احمد صادقی با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز توسط یک مجموعه بزرگ اقتصادی در حریم جنوب غرب تهران، اظهار کرد: در مدت اخیر و همزمان با وقوع جنگ رمضان یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور، ساخت‌وساز گسترده‌ای در حریم منطقه ۱۸ پایتخت انجام داد.

وی ادامه داد: با هوشمندی دادستان شهرقدس و علیرغم فشارهایی که به آنها وارد شده بود، روند ساخت و ساز متوقف و این مجموعه به طور کامل تخریب شد. با تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر حریم به وضعیت سابق خود بازگشته است.

صادقی با بیان اینکه این مجموعه بزرگ با پشتوانه قوی نسبت به این موضوع اقدام کرده است، یادآور شد: کسی که از وضعیت جنگ سوء استفاده می‌کند، قطعاً و یقیناً در زمین آمریکا و اسرائیل بازی می‌کند.