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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد:

کشف محموله ۱۲۶میلیاردی قطعات خودرو قاچاق در میناب

کشف محموله ۱۲۶میلیاردی قطعات خودرو قاچاق در میناب

بندرعباس - فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۱۲۶ عدد اطاق عقب وانت تویوتا قاچاق به ارزش ۱۲۶ میلیارد ریال در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در خصوص جزئیات این خبر، گفت: در پی کشف ۱۹ عدد اطاق خودروی قاچاق توسط مأموران انتظامی شهرستان میناب در تاریخ۲۸ بهمن ماه سال جاری، با اقدامات فنی و پلیسی مشخص شد مقادیر قابل توجهی اطاق خودرو تویوتا در سطح شهرستان میناب دپو شده است.

وی افزود: مأموران با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از شیوه های پلیسی محل های دپو را در چندین باب منزل مسکونی شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از آنها تعداد ۱۲۶ عدد کابین عقب وانت تویوتا خارجی قاچاق کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۱۲۶ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهمان پرونده شناسایی  و تحقیقات پلیسی جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی هرمزگان قاچاق کالا را برای استان و کشور خطر امنیتی و اقتصادی بزرگی دانسته و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت قاچاقچیان و افراد سودجو و قانون گریز از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ، نیروی انتظامی را در امر مبارزه با پدیده قاچاق یاری کنند.

کد مطلب 4547607

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