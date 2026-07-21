به گزارش خبرگزاری مهر، عباسقلی احمدزاده روز سه شنبه اظهار کرد: در پی درخواستهای مکرر دهها میلیون نفر از عاشقان دلسوخته امام شهید و برافراشتن پرچمهای سرخ با شعارهای یا لثارات الحسین (ع) و یا لثارات الامام خامنهای با هدف انتقام از عاملان ترور، یک خیر تبریزی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در این راستا اهدا کرد.
وی افزود: این کمک از سوی یک خیر تبریزی از بازنشستگان کشوری برای تحقق این هدف انجام شده است.
احمدزاده تصریح کرد: این خیر انگیزه خود از این اقدام را عشق به امام شهید و کینه و نفرت از عاملان جنایت ۱۶۸ دانشآموز دبستانی مدرسه میناب عنوان کرده است.
احمدزاده خونخواهی را نه یک واکنش احساسی و مقطعی، بلکه مسیری راهبردی و استمراربخش در امتداد آرمانهای انقلاب اسلامی توصیف کرد.
وی با تاکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند ایستادگی و استمرار در مسیر مقاومت است افزود: دشمنان جمهوری اسلامی تنها زبان قدرت را میفهمند و هرگونه اقدام خصمانه آنان باید با پاسخی متناسب، قاطع و بازدارنده مواجه شود.
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