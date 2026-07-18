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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۵

۳۲۰۰ مددجو در بردسکن از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند

۳۲۰۰ مددجو در بردسکن از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند

بردسکن- رئیس اداره بهزیستی بردسکن گفت: سه هزار و ۲۰۰ مددجوی بهزیستی شهرستان بردسکن از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی ثانی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد این اداره اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) و به همت شهید دکتر فیاض‌بخش تأسیس شد و امروز با برخورداری از بیش از ۱۷۰ وظیفه تخصصی، یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های حمایتی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

رئیس اداره بهزیستی بردسکن افزود: اداره بهزیستی بردسکن نیز با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و مشارکت خیران، خدمات متنوعی را در حوزه‌های توانبخشی، سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اشتغال، مسکن، مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی جامعه هدف ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش این اداره قرار دارند، گفت: از این تعداد، دو هزار و ۵۳۵ نفر مستمری‌بگیر هستند که ماهانه بیش از ۷۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال مستمری دریافت می‌کنند.

اسماعیلی ثانی ادامه داد: ۲۹۰ نفر از معلولان ضایعه نخاعی، شدید و خیلی شدید از حق پرستاری خانواده‌محور بهره‌مند هستند، ۵۵۶ نفر کمک‌هزینه معیشت دریافت می‌کنند و برای ۵۱۹ نفر نیز کمک‌هزینه تأمین لوازم بهداشتی پرداخت می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی بردسکن با اشاره به خدمات غیرمستمر حوزه توانبخشی اظهار کرد: طی سال گذشته سه میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات توانبخشی ۳۲۰ نفر، ۲۳۳ میلیون تومان برای کمک‌هزینه ایاب و ذهاب ۱۵۳ نفر، ۹۵۰ میلیون تومان کمک سرمایه کار برای ۵۵ نفر، ۲۰۰ میلیون تومان برای تأمین پروتز پنج نفر و یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان برای مناسب‌سازی مسکن و خودرو ۵۰ نفر هزینه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از معلولیت‌ها افزود: اجرای طرح‌های غربالگری شنوایی نوزادان، غربالگری بینایی کودکان، غربالگری اضطراب، پیشگیری از معلولیت در سالمندان، آموزش‌های ژنتیک و برنامه‌های آگاه‌سازی از جمله اقدامات این اداره بوده که با اعتباری بالغ بر ۳۴۴ میلیون تومان اجرا شده است.

اسماعیلی ثانی در تشریح اقدامات حوزه سلامت اجتماعی گفت: ۵۵۲ خانوار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره قرار دارند و ماهانه بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند و همچنین ۴۰ کودک فاقد سرپرست و بدسرپرست و خانواده‌های جایگزین از خدمات حمایتی و تخصصی بهزیستی بهره‌مند هستند.

رئیس اداره بهزیستی بردسکن افزود: پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به ۴۰۲ نفر، کمک‌هزینه درمان به ۴۴۸ نفر، کمک‌هزینه اشتغال و سرمایه کار، حمایت از گروه‌های همیار زنان، پرداخت کمک‌هزینه ساخت و تعمیر مسکن، ودیعه مسکن، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، روستاییان و عشایر و اجرای طرح‌های سلامت جسمانی زنان از دیگر خدمات ارائه شده در این حوزه است.

وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد، آموزش مهارت‌های زندگی، آگاه‌سازی خانواده‌ها، برگزاری ۸۵۰ جلسه مشاوره فردی و خانوادگی، اجرای ۵۶ دوره آموزشی، برگزاری ۵۰ کارگاه پیشگیری از اعتیاد و حمایت از افراد در حال درمان و بازتوانی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده در این بخش بوده است.

اسماعیلی ثانی ادامه داد: در حوزه اشتغال و توانمندسازی نیز پرداخت تسهیلات اشتغال، کمک‌هزینه آماده‌سازی شغلی، سرمایه کار، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف با جدیت دنبال شده است.

رئیس اداره بهزیستی بردسکن با اشاره به مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته بیش از ۶ میلیارد تومان کمک نقدی و بیش از ۱۵ میلیارد تومان کمک غیرنقدی از سوی خیران و نیکوکاران جذب و در میان نیازمندان توزیع شده است و با همکاری آستان قدس رضوی، ۱۵ سری جهیزیه به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان به زوج‌های نیازمند اهدا شد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۱ مرکز و مؤسسه غیردولتی تحت نظارت اداره بهزیستی بردسکن فعالیت می‌کنند که شامل مراکز نگهداری سالمندان، مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، مراکز توانبخشی معلولان ذهنی، مراکز حرفه‌آموزی، مراکز مثبت زندگی، مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد، مراکز مشاوره تخصصی و سلامت روان است و خدمات تخصصی و حمایتی متنوعی را به جامعه هدف ارائه می‌کنند.

اسماعیلی ثانی با قدردانی از همراهی خیران، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی و مردم شهرستان گفت: رویکرد اصلی بهزیستی، حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها بتوانیم خدمات مطلوب‌تری به اقشار نیازمند ارائه کنیم.

کد مطلب 6892065

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