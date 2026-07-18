به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی ثانی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد این اداره اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) و به همت شهید دکتر فیاضبخش تأسیس شد و امروز با برخورداری از بیش از ۱۷۰ وظیفه تخصصی، یکی از مهمترین دستگاههای حمایتی و اجتماعی کشور به شمار میرود.
رئیس اداره بهزیستی بردسکن افزود: اداره بهزیستی بردسکن نیز با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص و مشارکت خیران، خدمات متنوعی را در حوزههای توانبخشی، سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اشتغال، مسکن، مشارکتهای مردمی و توانمندسازی جامعه هدف ارائه میکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش این اداره قرار دارند، گفت: از این تعداد، دو هزار و ۵۳۵ نفر مستمریبگیر هستند که ماهانه بیش از ۷۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال مستمری دریافت میکنند.
اسماعیلی ثانی ادامه داد: ۲۹۰ نفر از معلولان ضایعه نخاعی، شدید و خیلی شدید از حق پرستاری خانوادهمحور بهرهمند هستند، ۵۵۶ نفر کمکهزینه معیشت دریافت میکنند و برای ۵۱۹ نفر نیز کمکهزینه تأمین لوازم بهداشتی پرداخت میشود.
رئیس اداره بهزیستی بردسکن با اشاره به خدمات غیرمستمر حوزه توانبخشی اظهار کرد: طی سال گذشته سه میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات توانبخشی ۳۲۰ نفر، ۲۳۳ میلیون تومان برای کمکهزینه ایاب و ذهاب ۱۵۳ نفر، ۹۵۰ میلیون تومان کمک سرمایه کار برای ۵۵ نفر، ۲۰۰ میلیون تومان برای تأمین پروتز پنج نفر و یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان برای مناسبسازی مسکن و خودرو ۵۰ نفر هزینه شده است.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از معلولیتها افزود: اجرای طرحهای غربالگری شنوایی نوزادان، غربالگری بینایی کودکان، غربالگری اضطراب، پیشگیری از معلولیت در سالمندان، آموزشهای ژنتیک و برنامههای آگاهسازی از جمله اقدامات این اداره بوده که با اعتباری بالغ بر ۳۴۴ میلیون تومان اجرا شده است.
اسماعیلی ثانی در تشریح اقدامات حوزه سلامت اجتماعی گفت: ۵۵۲ خانوار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره قرار دارند و ماهانه بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مستمری دریافت میکنند و همچنین ۴۰ کودک فاقد سرپرست و بدسرپرست و خانوادههای جایگزین از خدمات حمایتی و تخصصی بهزیستی بهرهمند هستند.
رئیس اداره بهزیستی بردسکن افزود: پرداخت کمکهزینه تحصیلی به ۴۰۲ نفر، کمکهزینه درمان به ۴۴۸ نفر، کمکهزینه اشتغال و سرمایه کار، حمایت از گروههای همیار زنان، پرداخت کمکهزینه ساخت و تعمیر مسکن، ودیعه مسکن، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، روستاییان و عشایر و اجرای طرحهای سلامت جسمانی زنان از دیگر خدمات ارائه شده در این حوزه است.
وی با اشاره به فعالیتهای حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: اجرای برنامههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد، آموزش مهارتهای زندگی، آگاهسازی خانوادهها، برگزاری ۸۵۰ جلسه مشاوره فردی و خانوادگی، اجرای ۵۶ دوره آموزشی، برگزاری ۵۰ کارگاه پیشگیری از اعتیاد و حمایت از افراد در حال درمان و بازتوانی از مهمترین برنامههای اجرا شده در این بخش بوده است.
اسماعیلی ثانی ادامه داد: در حوزه اشتغال و توانمندسازی نیز پرداخت تسهیلات اشتغال، کمکهزینه آمادهسازی شغلی، سرمایه کار، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف با جدیت دنبال شده است.
رئیس اداره بهزیستی بردسکن با اشاره به مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته بیش از ۶ میلیارد تومان کمک نقدی و بیش از ۱۵ میلیارد تومان کمک غیرنقدی از سوی خیران و نیکوکاران جذب و در میان نیازمندان توزیع شده است و با همکاری آستان قدس رضوی، ۱۵ سری جهیزیه به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان به زوجهای نیازمند اهدا شد.
وی تصریح کرد: هماکنون ۲۱ مرکز و مؤسسه غیردولتی تحت نظارت اداره بهزیستی بردسکن فعالیت میکنند که شامل مراکز نگهداری سالمندان، مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست، مراکز توانبخشی معلولان ذهنی، مراکز حرفهآموزی، مراکز مثبت زندگی، مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد، مراکز مشاوره تخصصی و سلامت روان است و خدمات تخصصی و حمایتی متنوعی را به جامعه هدف ارائه میکنند.
اسماعیلی ثانی با قدردانی از همراهی خیران، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی و مردم شهرستان گفت: رویکرد اصلی بهزیستی، حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف است و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها بتوانیم خدمات مطلوبتری به اقشار نیازمند ارائه کنیم.
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