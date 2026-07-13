قرارداد حسینی با سپاهان تمدید شد/ کاپیتان همچنان زردپوش ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سپاهان در ادامه برنامههای خود برای حفظ شاکله اصلی تیم، قرارداد دو بازیکن باتجربه و تأثیرگذار خود، سید حسین حسینی و سید محمد کریمی، را تمدید کرد.
بر این اساس، سید حسین حسینی دروازهبان سپاهان، پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد تا همچنان از دروازه طلاییپوشان اصفهان محافظت کند. حسینی که با عملکرد مطمئن خود یکی از مهرههای کلیدی سپاهان به شمار میرود با این تمدید، حضورش در جمع طلاییپوشان را تا پایان مدت قرارداد جدید قطعی کرد.
همچنین سید محمد کریمی، هافبک و کاپیتان سپاهان، نیز قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد. کریمی در ابتدای فصل گذشته از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد و به همین دلیل کل فصل را از دست داد، اما در طول دوران درمان و بازتوانی، همواره مورد حمایت باشگاه قرار داشت. مدیران سپاهان با تمدید قرارداد این بازیکن، بار دیگر اعتماد خود را به تواناییها و نقش مهم او در تیم نشان دادند.
تمدید قرارداد این دو بازیکن در حالی انجام شده که سپاهان خود را برای حضور قدرتمند در رقابتهای فصل آینده آماده میکند و حفظ بازیکنان باتجربه و تأثیرگذار، یکی از اولویتهای کادر مدیریتی و فنی باشگاه بوده است.
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