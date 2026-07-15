چرا شاگردان پیاتزا مقابل اوکراین شکست خوردند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف اوکراین رفت و سه بر یک نتیجه را واگذار کرد.

علی حاجی‌پور با کسب ۲۴ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم اوکراین نیز ایلیا کوالف با کسب ۲۲ امتیاز، بهترین بازیکن بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۳ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۲ پوئن در حمله، ۱۲ امتیاز در دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال اوکراین نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۴ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۲ امتیاز حمله، ۱۲ دفاع، ۱۱ امتیاز سرویس و ۲۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

مردان والیبال ایران از ساعت ۱۸ فردا (پنج شنبه ۲۵ تیر) در دهمین مسابقه خود در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف آلمان می‌رود.