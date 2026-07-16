به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد: تأسیسات مربوط به صنایع دفاعی در کی‎یف که در تولید پهپاد نقش دارند و همچنین تأسیسات زیرساختی در بنادر اودسا و یوژنی اوکراین، با حملات گروهی هدف قرار گرفتند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: یک کشتی و یک قایق تندرو متعلق به نیروهای عملیات ویژه اوکراین هنگام حرکت به سمت بنادر منطقه اودسا هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اضافه کرد: طی شب گذشته ۳۷۵ فروند پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، کورسک، منطقه مسکو، کراسنودار، استاوروپول، کریمه و همچنین بر فراز دریاهای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم شدند.