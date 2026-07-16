۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار حوزه راهداری کهگیلویه و بویراحمد هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، با ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات حوزه راهداری، اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و منابع ابلاغی در حوزه راهداری و حملونقل جادهای استان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات ابلاغی تنها در چارچوب پروژههای مصوب قابل هزینهکرد است، افزود: این اعتبارات امکان پرداخت برای پیشپرداخت، بدهیهای مربوط به قبل از ابلاغ اعتبار یا پروژههای خارج از چارچوب مصوبات را ندارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در یکی از ردیفهای اعتباری ۱۲.۵ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده که تخصیص آن نیز انجام شده و بخشی از مشکلات مالی پروژهها از این محل برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت اعتبارات استانی تصریح کرد: از محل اعتبارات استانی تاکنون حدود ۴۳ میلیارد تومان پرداخت شده و روند تخصیص سایر منابع نیز ادامه دارد.
پیمانجو همچنین از پیشرفت یکی از پروژههای مهم شهرستان مارگون خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این پروژه ظرف دو تا سه ماه آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی بیان کرد: برای تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار، پیشنهاد شده است ۷ میلیارد تومان از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار باقیمانده یک ردیف، به پروژهای با نیاز فوری مالی اختصاص یابد تا زمینه بهرهبرداری آن تا هفته دولت فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به روند جذب اعتبارات گفت: تاکنون بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب جذب شده و با تداوم تخصیص منابع، اجرای پروژههای نیمهتمام استان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
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