طوفان گردوخاک در راه خراسان جنوبی؛ هشدار نارنجی صادر شد

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی اظهار کرد: بر اثر تقویت گرادیان فشار، از اواخر وقت یکشنبه ۱۷ خرداد تا جمعه ۲۲ خرداد، وزش باد شدید و گردوخاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا رخ خواهد داد و در نقاط مستعد، به‌ویژه روز دوشنبه، احتمال وقوع طوفان گردوخاک و بروز خسارت وجود دارد.

لطفی با بیان اینکه شهرستان‌های عشق‌آباد، حاجی‌آباد، زیرکوه، نهبندان، سربیشه، اسدیه، خوسف، بشرویه، طبس، فردوس، سرایان، بیرجند و قاینات تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، گفت: خسارت به سازه‌های موقت، آسیب به تأسیسات و سازه‌های سبک، شکستن نهال‌ها و درختان فرسوده، کاهش کیفیت هوا، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای این شرایط جوی است.

وی بر استحکام سازه‌های موقت، خودداری از توقف خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای بین‌شهری و استفاده از ماسک در زمان آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: از سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خواستاریم تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا امروز تا فردا به طور موقت بین ۲ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش پیدا می‌کند.