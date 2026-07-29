سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین در چذابه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در موکب شهید تندگویان پایانه مرزی چذابه برگزار شد. این مراسم با حضور نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان، مدیر مرکز رسانه روایت خوزستان، فرماندار هویزه، معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر ستاد کانون‌های مساجد خوزستان، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان و جمعی از هنرمندان و زائران اربعین کلید خورد.

برنامه با اجرای پرده‌خوانی «پرده عشاق» از استان مرکزی آغاز شد که با استقبال زائران همراه بود. پس از این اجرا، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با بوسه بر پیشانی هنرمند پیشکسوت این نمایش از تلاش وی تجلیل کرد. در ادامه، گروه‌های سرود دختران خوزستانی قطعاتی را در وصف حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرهنگ مقاومت اجرا کردند.

همچنین نمایش میدانی «زنگ آخر» به کارگردانی پیمان ترکاشوند از شهرستان کارون با بازی نوجوانان به روی صحنه رفت و نمایش «نشان» به کارگردانی صالح رشیدپور از استان یزد نیز به زبان عربی اجرا شد و ارتباط نزدیکی با زائران ایرانی و عراقی برقرار کرد. در بخش دیگری از مراسم با حضور مسئولان فرهنگی، از هنرمندان گروه‌های شبیه‌خوانی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به دبیری مصطفی بوعذار و به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد خوزستان و شهرداری اهواز، از ششم تا سیزدهم مردادماه ۱۴۰۵ در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه میزبان زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.