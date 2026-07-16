خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۵ تیر می‌توانید با شماره ۲۴۸ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ ننه نقلی

«ننه‌ نقلی» نام یک شخصیت تلویزیونی نبود، اگرچه که در این سال ها آنقدر کاراکتر شناخته شده ای برای مخاطب شد که از خیلی چهره های مشهور، بیشتر معروف شده بود. همچنان البته خیلی ها او را با نام مادر عمو پورنگ می شناختند و از ۲ روز پیش که درگذشته است از مدیر تا هنرمند و بازیگر رفتن او را به عمو پورنگ یا داریوش فرضیایی تسلیت گفته اند.

او برای خیل مخاطبانی که سال‌ها ویدئوهایش را در کنار فرزندش داریوش فرضیایی دیده‌اند، چهره ای آشنا بود. مادری که شاید هرگز قصد حضور در قاب تصویر را نداشت، اما با همان سادگی و صمیمیتش، یکی از واقعی‌ترین تصویرهای رابطه مادر و فرزند را در رسانه به یادگار گذاشت.

داریوش فرضیایی بی‌آنکه شعار بدهد، مهر به مادر را زندگی کرد و همان زندگی را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت. در روزگاری که بسیاری از چهره‌های مشهور، خانواده خود را از چشم رسانه دور نگه می‌دارند، او رابطه‌اش با مادر را بی‌هیچ روتوشی مقابل دوربین آورد؛ نه برای ساختن یک تصویر تبلیغاتی، بلکه برای آنکه عشق، احترام و دلبستگی را همان‌گونه که بود، به کودکان و خانواده‌ها نشان دهد.

شوخی‌های شیرین، گفتگوهای خودمانی و احترام آشکار داریوش فرضیایی به مادرش، بیش از هر پیام مستقیم و آموزشی، فرهنگ قدرشناسی از والدین را به نسل‌هایی منتقل کرد که با عموپورنگ بزرگ شدند.

عمو پورنگ این روزها در سوگ مادر نشسته است، اما کاش بداند مادرها نمی‌میرند، از بس که جانِ خانه هستند. آنها از خانه می‌روند، اما از دل اهل خانه نه؛ در لحن صدا، در عادت‌ها، در خاطره‌ها و در مهری که به دیگران آموخته‌اند، همچنان زندگی می‌کنند.

حاشیه هفته؛ دعوای فیک جواد خیابانی و خداداد عزیزی

دعواهای فیک و نخ نمای جواد خیابانی با دیگر چهره های ثابت برنامه «برجام ۲۶» دیگر یک سیکل باطل شده است. هم مخاطب می داند این دعواها ساختگی است و هم باید احتمالا عوامل بدانند که فیک بودن این دعواها عیان شده است چون هر بار کامنت و فیدبک منفی می گیرند و عجیب است که باز هم تکرار می شود. گویی عوامل ایمان دارند که بدنامی بهتر از بی نامی است.

این هفته اما بازخوردهای منفی در رسانه های رسمی به اوج رسید.

چارسو متعلق به فرهبختگان نوشت: «هم جواد خیابانی و هم خداداد عزیزی می‌توانند با اتکا بر حافظه تاریخی خویش و همین‌طور اشراف بر بازی‌خوانی، مخاطبانی ثابت به دست بیاورند، ولی گویا چون این‌طور برنامه‌ریزی شده که این تنها یک محتوای موقتی برای تورنمنتی چهل‌روزه است دیگر اهمیتی ندارد که مخاطب بعدها چه فکری در مورد ۲ چهره رسانه‌ای و ورزشی‌اش خواهد کرد! این تنها لایه و سطح بیرونی ماجراست، چون کاربران آگاه باتوجه‌ به سطح پایین کل‌کل‌ها و دعواهایی که هیچ مبنایی برای طرح آن وجود ندارد به‌مرور از دنبال‌کردن این رسانه دست می‌کشند و به سمت محتواها و صفحات مجازی دیگر می‌روند؛ محتواهایی که نه تعهدی به ساختار رسمی فرهنگی در کشور دارند و نه چهره‌هایی به شهرت غزال تیزپا و راوی حماسه ملبورن نمایندگی‌شان می‌کنند.»

سینمادیلی رسانه سینمایی هم در یادداشتی با عنوان سقوط آزاد نوشت: «آیا ورود پول بیشتر به این حوزه باعث تغییر مسیر شده یا این ابتذال، بازتابی از فضای اجتماعی امروز است؟ هر چه باشد، نتیجه روشن است: برنامه‌های ورزشی که قرار بود تجربه‌ای فراتر از تماشای مسابقه باشند، حالا بیشتر از خود فوتبال، درباره حاشیه‌هایشان صحبت می‌شود.»

خبر هفته؛ بازگشت کنکل

سریال «کنکل» سال گذشته در پلتفرم استارنت توزیع می‌شد اما در قسمت های پایانی پخش آن متوقف و پلتفرم مسدود شد. این سریال به کارگردانی رامتین لوافی پور ساخته شده است و فضایی معمایی در بستری فانتزی دارد.

سال گذشته چندین بار از حقوق مخاطبی که این سریال را دنبال کرده است نوشتیم و اینکه با مسدود شدن پلتفرم پخش سریال عملاً ممکن نیست.

درخواستمان هم این بود که مدیران ساترا به خاطر مخاطبی که هفته‌ها با این اثر همراه شده تدبیر دیگری بیندیشند و سه قسمت باقی مانده را به پلتفرم دیگری بسپارند.

حالا این امر میسر شده و قرار است «کنکل» بعد از سریال «کلاغ» چهارشنبه ها از فیلیمو عرضه شود. هرچند بهتر است تدبیری اتخاذ شود که حداقل ۱۳ قسمت اولیه سریال که یک بار دیده شده با فاصله هفتگی پخش نشود تا مخاطب یک بار دیگر احساس نکند که زمانش تلف شده است.

پیشنهاد هفته؛ بازگشت کامران نجف‌زاده زیر سایه جنگ در جنوب

برنامه تلویزیونی «جزئیات» با نویسندگی و اجرای کامران نجف‌زاده، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن می رود. این برنامه در قالب یک سفرنامه تصویری، حال و هوای جنوب و جنگ را با نگاهی جزئی‌نگر و روایت هایی دقیق به تصویر می‌کشد.

کامران نجف زاده این روزها و همزمان با حملات آمریکا در جنوب است تا روایت هایی در لحظه را از زندگی و مناسبات مردم جنوب زیر سایه جنگ ارائه دهد.

«جزئیات» با تهیه‌کنندگی علیرضا خوش‌بیان، آخرین تحولات را در قالب مستند روی آنتن شبکه نسیم می‌برد. برخی ویدئوهای این مستند میلیونی دیده شده است و مخاطب این روزها نیاز دارد تا بیشتر از حملات دشمن علیه نقطه نقطه جنوب کشور بداند که گویی کمتر حرفی درباره اش زده می شود.