مراسم اربعین؛ مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و وحدت امت

حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی معاون بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش برگزاری باشکوه مراسم اربعین در اقتدار ایران و پیوند با جبهه مقاومت گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مراسم اربعین یکی از مهم‌ترین رویدادهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشد و جریان مقاومت نیز مهم‌ترین جریان مدافع این آرمان به شمار می‌رود.

وی افزود: هرچه مراسم اربعین با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود، در فراهم شدن مقدمات تحقق این هدف و تقویت همگرایی میان ملت‌های مسلمان نقش مؤثرتری خواهد داشت.

معاون بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد حضور گسترده افرادی از کشورهای مختلف جهان در مراسم اربعین بوده‌ایم؛ حتی بسیاری از شرکت‌کنندگان مسلمان نیستند یا پیرو ادیان دیگر هستند و این حضور، فرصت مناسبی برای آشنایی آنان با واقعیت‌های جهان اسلام، فرهنگ اسلامی و ظرفیت‌های امت اسلامی فراهم می‌کند.

میراحمدی تصریح کرد: برگزاری باشکوه این مراسم می‌تواند تصویر روشن‌تری از وحدت مسلمانان، ظرفیت‌های جهان اسلام و جایگاه جریان مقاومت در افکار عمومی جهانی به نمایش بگذارد و زمینه آشنایی بیشتر ملت‌های مختلف با این واقعیت‌ها را فراهم کند.