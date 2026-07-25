مراسم اربعین؛ مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و وحدت امت

حجتالاسلام والمسلمین منصور میراحمدی معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش برگزاری باشکوه مراسم اربعین در اقتدار ایران و پیوند با جبهه مقاومت گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مراسم اربعین یکی از مهمترین رویدادهایی است که میتواند زمینهساز تحقق تمدن نوین اسلامی باشد و جریان مقاومت نیز مهمترین جریان مدافع این آرمان به شمار میرود.
وی افزود: هرچه مراسم اربعین با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود، در فراهم شدن مقدمات تحقق این هدف و تقویت همگرایی میان ملتهای مسلمان نقش مؤثرتری خواهد داشت.
معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: در سالهای اخیر شاهد حضور گسترده افرادی از کشورهای مختلف جهان در مراسم اربعین بودهایم؛ حتی بسیاری از شرکتکنندگان مسلمان نیستند یا پیرو ادیان دیگر هستند و این حضور، فرصت مناسبی برای آشنایی آنان با واقعیتهای جهان اسلام، فرهنگ اسلامی و ظرفیتهای امت اسلامی فراهم میکند.
میراحمدی تصریح کرد: برگزاری باشکوه این مراسم میتواند تصویر روشنتری از وحدت مسلمانان، ظرفیتهای جهان اسلام و جایگاه جریان مقاومت در افکار عمومی جهانی به نمایش بگذارد و زمینه آشنایی بیشتر ملتهای مختلف با این واقعیتها را فراهم کند.
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