به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل ظهر پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، با تشریح برنامه‌های فرهنگی سازمان اوقاف برای اربعین حسینی اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از بزرگ‌ترین توفیقات الهی است و همه مجموعه‌های فرهنگی باید از این فرصت برای تعمیق معارف دینی و ترویج فرهنگ عاشورا بهره بگیرند.



وی با اشاره به گستره فعالیت‌های سازمان اوقاف در موسم اربعین افزود: امسال حدود ۳۵۰ موکب وابسته به سازمان اوقاف در مرزهای کشور، مسیرهای تردد زائران و شهرهای مختلف عراق فعال خواهند بود و با استقرار مبلغان، خدمات فرهنگی، تبلیغی و معرفتی را به زائران ارائه می‌کنند.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: تمامی موکب‌های وابسته به سازمان موظف شده‌اند از ظرفیت روحانیان و مبلغان بهره‌مند شوند تا در کنار خدمات رفاهی، فعالیت‌های فرهنگی نیز به صورت مستمر دنبال شود.



وی گفت: سال گذشته ۴۶۳ مبلغ در حدود ۳۰۰ موکب سازمان اوقاف مستقر بودند و امسال نیز با افزایش تعداد موکب‌ها، حضور مبلغان و برنامه‌های فرهنگی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.



کمیته فرهنگی مهم‌ترین بخش ستاد اربعین است



عادل با تأکید بر جایگاه فعالیت‌های فرهنگی در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: اگرچه اربعین ماهیتی فرهنگی دارد، اما همین ویژگی ضرورت وجود یک کمیته فرهنگی فعال و منسجم را دوچندان می‌کند.



وی افزود: در کنار کمیته‌های اجرایی مانند حمل‌ونقل، اسکان، آب، برق و خدمات پشتیبانی، این فعالیت‌های فرهنگی است که روح و هویت اربعین را زنده نگه می‌دارد و پیام نهضت حسینی را به نسل‌های مختلف منتقل می‌کند.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: حضور مبلغان در مسیر اربعین تنها به سخنرانی محدود نمی‌شود بلکه رفتار، اخلاق، شیوه تعامل و سبک زندگی آنان نیز خود یک ابزار مهم تبلیغی و مصداق دعوت عملی به معارف دینی است.



وی افزود: در فضای معنوی اربعین که زائران ساعت‌های طولانی در کنار روحانیان حضور دارند، اثرگذاری رفتار و منش مبلغان گاه از سخنان آنان نیز بیشتر خواهد بود.



هزاران برنامه فرهنگی در موکب‌های اوقاف اجرا می‌شود



عادل با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده برای اربعین امسال اظهار کرد: اقامه نماز جماعت، سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ، مشاوره دینی، محافل قرآنی، برنامه‌های تبلیغی و فعالیت‌های فرهنگی متنوع در موکب‌های وابسته به سازمان اوقاف برگزار خواهد شد.



وی افزود: سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار بسته فرهنگی در میان موکب‌ها توزیع شد و امسال نیز تولید و توزیع محصولات فرهنگی با برنامه‌ریزی گسترده‌تر و محتوای متنوع‌تر دنبال می‌شود.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف از توسعه برنامه‌های فرهنگی در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و مسیر پیاده‌روی خبر داد و گفت: برگزاری مراسم با حضور مداحان و چهره‌های شاخص مذهبی که از سال گذشته آغاز شده بود، در اربعین امسال نیز با گستره بیشتری ادامه خواهد یافت.



وی ادامه داد: برای زائران پاکستانی نیز گروه‌هایی از طلاب آشنا به زبان اردو در محل اسکان آنان مستقر خواهند شد تا پاسخگوی مسائل دینی و نیازهای فرهنگی این زائران باشند.



روایت صحیح مقاومت در نمایشگاه‌های اربعین ارائه می‌شود



عادل از برگزاری نمایشگاه‌های روایت مقاومت در نقاط مختلف عراق خبر داد و اظهار کرد: دست‌کم ۱۰ نمایشگاه با موضوع جبهه مقاومت، فرماندهان شهید و جنایت‌های دشمن علیه مراکز علمی، درمانی و آموزشی برپا خواهد شد تا روایت صحیح این حوادث برای زائران تبیین شود.



وی افزود: این نمایشگاه‌ها با استفاده از تصاویر، روایت‌های مستند و محتوای چندزبانه فارسی، عربی و انگلیسی و همچنین حضور راویان، تلاش می‌کنند مخاطبان بین‌المللی را با واقعیت‌های جبهه مقاومت آشنا کنند.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف همچنین از توسعه سامانه محتوایی «اربع» خبر داد و گفت: این پایگاه تخصصی شامل ده‌ها هزار فایل علمی، فرهنگی و تبلیغی در حوزه اربعین است که در اختیار مبلغان و مسئولان فرهنگی موکب‌ها قرار دارد و امسال نیز محتوای آن تکمیل و به‌روزرسانی خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهپیمایی اربعین اظهار کرد: این اجتماع عظیم جلوه‌ای از اقتدار شیعه، وحدت امت اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است و همه دستگاه‌های فرهنگی باید با هم‌افزایی و هماهنگی، از این فرصت بی‌بدیل برای تعمیق فرهنگ عاشورا و خدمت‌رسانی شایسته به زائران بهره بگیرند.



معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان تأکید کرد: سازمان اوقاف همچون سال‌های گذشته، خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) را افتخاری بزرگ می‌داند و همه ظرفیت‌های خود را برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و معرفتی در اربعین ۱۴۰۵ به کار خواهد گرفت.