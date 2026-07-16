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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

تداوم نقض آتش‌بس و جنایت رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

تداوم نقض آتش‌بس و جنایت رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین مورد نقض آتش بس در جنوب لبنان، شهرک «النبطیه الفوقا» را هدف حمله پهپادی قرار داد و خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی را در شهرک «بیت یاحون» به آتش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین موارد نقض آتش‌بس، ارتش اشغالگر منطقه علی الطاهر  را در اطراف شهرک النبطیه الفوقا در شهرستان النبطیه هدف حمله پهپادی قرار داد.

خبرنگار المنار همچنین گزارش داد که اشغالگران صهیونیست خانه ها و زمین های کشاورزی را در اطراف شهرک بیت یاحون به آتش کشیدند.

وی همچنین از نفوذ نظامیان رژیم صهیونیستی به حومه شهرک برعشیت از سمت شهرک بیت یاحون خبر داد.

به گفته خبرنگار المنار، ارتش اشغالگر چند انفجار در دو شهرک حداثا و مجدل زون انجام داد، در شهر الخیام با استفاده از تیربار به برخی مناطق یورش برد و شهرک بیت یاحون را هم با چند گلوله توپخانه هدف قرار داد.

کد مطلب 6889893

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