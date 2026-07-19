سردار قاآنی: مسیر پر افتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تشکر و وفاداری نسبت به مقام معظم رهبری، اظهار کرد: همچنان در دوره زعامت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله تعالی مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بارها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرماندهان و رزمندگان جبهه‌های مقاومت ضمن قدردانی و اظهار تشکر از کرامت و بزرگواری مقام معظم رهبری نسبت به جبهه مقاومت، بار دیگر بر استمرار وفاداری اعتقادی خود به پیمانی که با امام شهید، امت رضوان الله تعالی علیه بسته بودیم، تأکید می‌کنیم و اعلام می‌داریم که همچنان در دوره زعامت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله تعالی مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بارها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.

۲۸ تیر ماه ۱۴۰۵

اسماعیل قاآنی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی