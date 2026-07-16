مدیریت هوشمند ناوگان تفاوت اصلی اربعین امسال است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ویژگی های خاص استان خوزستان در خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی اظهار کرد: خوزستان به دلیل وسعت زیاد، میزبانی از زوار اتباع خارجی و تفاوت های عملیاتی در مرزهای شلمچه و چذابه، شرایطی متمایز از سایر استان ها دارد.

وی با اشاره به چالش های پیش آمده در مسیر آماده سازی زیرساخت ها افزود: امسال با خسارات ناشی از جنگ در پایانه مرزی شلمچه مواجه بودیم که اگر مجاهدت های استاندار، معاونت های ایشان و روحیه ولایت مداری مردم خوزستان نبود، این مرز عملاً از چرخه خدمات دهی خارج می شد، اما امروز به همت شبانه روزی صورت گرفته، شلمچه آماده تر از سال های گذشته است.

خسروی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در حوزه حمل و نقل بیان کرد: بر اساس نرم افزار تخصصی که در سال های گذشته راستی آزمایی شده، ۹۷ درصد سفرهای ورودی به مرزها و ۹۵ درصد سفرهای خروجی با پیش بینی های انجام شده انطباق داشته و بر همین اساس، ضریب افزایشی مورد نیاز برای سال جاری نیز لحاظ شده و کمیته حمل و نقل استان بر اساس این داده ها برنامه ریزی های خود را انجام داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در تشریح تمهیدات اندیشیده شده اظهار کرد: تأمین یک هزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس برای مرزهای شلمچه و چذابه، استقرار پنج ایستگاه سوخت رسانی موقت برای رفع محدودیت های مسیر و افزایش ۹۰ رام قطار در بازه زمانی اول تا پانزدهم مردادماه، از جمله اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زوار است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی در سال جاری تصریح کرد: یک تفاوت عمده اربعین امسال با سال های قبل، مدیریت هوشمند ناوگان است. به جای معطل نگه داشتن اتوبوس ها در مرزها، نیازسنجی دقیق روزانه برای هر دو مرز انجام شده است؛ به گونه ای که ظرفیت ناوگان متناسب با نیاز هر روز تخصیص می یابد تا از اتلاف ظرفیت ها در داخل کشور جلوگیری به عمل آید.

خسروی بیان کرد: با توجه به گستردگی عملیات و ضرورت های موجود، تقاضا داریم سهم اعتبارات اربعین برای استان خوزستان متناسب با وسعت و شرایط عملیاتی آن، به صورت ویژه دیده شود.