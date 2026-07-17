ترامپ: در ایران به دستاوردهای بزرگی دست یافته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پنجشنبه شب به وقت شرق آمریکا در سخنانی خطاب به مردم این کشور ادعا کرد: ما در ایران به دستاو ردهای بزرگی رسیدهایم و خیلی، خیلی زود نتایج آن تلاشها را خواهید دید.
وی ادامه داد: ما در حال انجام بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ در نیروهای مسلح خود هستیم و اکنون، قویترین و قدرتمندترین ارتش جهان را با اختلاف در اختیار داریم.
ترامپ اظهار داشت: مفتخرم که اعلام کنم کشور ما امنتر، قویتر و بسیار ثروتمندتر از هر زمان دیگری در گذشته است.
وی همچنین در سخنانی با رویکردی تبلیغاتی، ضمن ادعای بهبود شاخصهای اقتصادی نظیر کاهش تورم و رشد سرمایهگذاری در ایالات متحده، بخش عمدهای از اظهارات خود را به زیر سوال بردن سلامت انتخابات این کشور اختصاص داد.
افشاگری ترامپ از فساد انتخاباتی و نفوذ چین در آمریکا
ترامپ در سخنانی با طرح ادعاهای اقتصادی، از یک بحران امنیتی-انتخاباتی پرده برداشت و ضمن متهم کردن «دولت پنهان» به همدستی با چین، از نفوذ گسترده بیگانگان در زیرساختهای دموکراسی آمریکا خبر داد.
ترامپ با وعده انتشار فوری اسناد طبقهبندی شده، مدعی شد که سیستم انتخاباتی آمریکا به شکلی بیسابقه مورد نفوذ و مداخله خارجی قرار گرفته است.
وی با اشاره به ادعای سرقت اطلاعات انتخاباتی ۲۰ میلیون آمریکایی توسط چین، این رخداد را یک «کابوس امنیتی» توصیف کرد.
طبق اظهارات وی، پکن از سال ۲۰۱۸ با ایجاد یک واحد ویژه، به دنبال تضعیف موقعیت سیاسی او و مهندسی انتخابات ۲۰۲۰ بوده است.
ترامپ با متهم کردن عناصرِ داخلِ سازمانهای اطلاعاتی به همکاری و توافق پشتپرده با عاملان خارجی برای حذف رقبا، ساختار انتخاباتی آمریکا را فاقد صداقت و بهشدت آسیبپذیر توصیف کرد.
ترامپ همچنین مدعی شد که «روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروههای غیردولتی، توانایی آسیبرساندن به زیرساختهای انتخاباتی ایالات متحده را دارند.»
وی افزود: باید مجوز فعالیت شبکههای تلویزیونی که سخنرانیهای من را پخش نمیکنند، باطل شود.
دونالد ترامپ گفت: اعلام میکنم که از همین لحظه، اسناد اطلاعاتی مهمی که آسیبپذیریهای تکاندهندهای در زیرساختهای انتخاباتی آمریکا را نشان میدهند، از حالت محرمانه خارج شده و منتشر خواهند شد.
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