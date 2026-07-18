به گزارش خبرنگار مهر، دو سال دیگر آمریکا میزبان بازی های المپیک و پارالمپیک خواهد بود؛ رویدادهایی چند رشته ایی که به فاصله دو هفته از یکدیگر در لس آنجلس برگزار خواهند شد.

قدمت و پیشینه دو رویداد المپیک و پارالمپیک متقاوت از یکدیگر است؛ پیشینه بازی های المپیک به سال ۱۸۹۶ و بازی های آتن باز می گردد اما برگزاری بازی های پارالمپیک از سال ۱۹۷۶ در کانادا آغاز شد. بر این اساس بازی های المپیک لس آنجلس، سی و چهارمین دوره این بازی ها است که برگزار خواهد شد و بعد از آن هجدهمین دوره بازی های پارالمپیک آغاز می شود.

اولین دوره بازی های پارالمپیک سال ۱۹۷۶ در کانادا برگزار شد که همان سال میزبانی بازی های المپیک را هم عهده دار بود. دوره های دوم و سوم بازی های پارالمپیک در کشورهایی متفاوت از میزبانان المپیک برگزار شد اما از سال ۱۹۸۸، برگزاری بازی های پارالمپیک مجدد به کشورِ میزبان بازی های المپیک واگذار شد.

در همین راستا سال ۲۰۰۱ توافق نامه ای میان دو کمیته بین المللی المپیک و پارالمپیک امضا شد که به موجب آن از سال ۲۰۱۲، دو رویداد المپیک و پارالمپیک قانونا به صورت متوالی و به فاصله دو هفته از یکدیگر در یک کشور و شهر برگزار می شوند.

بر این اساس، سی و چهارمین دوره بازی های المپیک ۲۴ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۷ برگزار می شوند و به فاصله دو هفته بعد هم هجدهمین دوره بازی های پارالمپیک در همان شهر محل برگزاری بازی های المپیک یعنی لس آنجلس آغاز خواهند شد. این بازی ها ۲۵ مرداد تا ۶ شهریور پیگیری می شوند.

در فاصله ۲ سال مانده تا این بازی ها، رقابت های توزیع سهمیه برای مشخص شدن وضعیت کشورها و تیم ها و ورزشکاران شان جهت شرکت در این بازی ها در رشته های مختلف آغاز شده است. در همین راستا تیم ملی والیبال نشسته مردان موفق به کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ شد. این سهمیه از حضور مردان تیم ملی والیبال نشسته در چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان به دست آمد. آنها با صعود به فینال این مسابقات، صاحب این سهمیه شدند.

سهمیه تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران «اولین سهمیه ورزش ایران» برای حضور در بازی های ۲۰۲۸ به حساب می آید و در شرایطی به دست آمد که تاکنون هیچ یک از دیگر ورزشکاران و تیم های المپیکی و پارالمپیکی ایران موفق به کسب این سهمیه نشده اند.

والیبال نشسته مردان ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی بوسنی برگزار شد هم با کسب عنوان قهرمانی، اولین سهمیه ورزش ایران برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ و همچنین بازی های المپیک ۲۰۲۴ را کسب کرده بود.