سالمندی جمعیت در مازندران روبه رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر سهشنبه در نشست شورای اداری ادارهکل بهزیستی استان به مناسبت هفته بهزیستی، با بیان اینکه سالمندی جمعیت یکی از مهمترین چالشهای پیشروی مازندران است، اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان، توسعه زیرساختهای حمایتی و مراقبتی باید به یکی از اولویتهای اصلی برنامهریزی استان تبدیل شود.
وی افزود: گسترش مراکز سالمندی، توسعه خدمات مراقبت در منزل و تدوین برنامههای هدفمند برای پاسخگویی به نیازهای این قشر، ضرورتی اجتنابناپذیر است و این موضوع بهطور ویژه در جلسات شورای اداری استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
استاندار مازندران با تأکید بر جایگاه سازمان بهزیستی در نظام رفاه اجتماعی، گفت: این سازمان در خط مقدم حمایت از اقشار آسیبپذیر قرار دارد و هرگونه سرمایهگذاری در حوزه خدمات اجتماعی، در واقع سرمایهگذاری برای حفظ کرامت انسانی، افزایش امید اجتماعی و تقویت انسجام جامعه است.
یونسی رستمی از تشکیل کارگروه تخصصی کاهش آسیبهای اجتماعی در استان نیز خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با حضور استادان دانشگاه، متخصصان و مدیران اجرایی، آسیبهای اجتماعی استان را بهصورت علمی بررسی کرده و راهکارهای اجرایی برای کاهش این آسیبها ارائه خواهد کرد.
وی توسعه برنامههای پیشگیرانه را مؤثرترین راهکار کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: هر اندازه در حوزه پیشگیری سرمایهگذاری شود، آثار آن در کاهش مشکلات و هزینههای اجتماعی سالهای آینده نمایان خواهد شد.
استاندار مازندران همچنین با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی مستمری و حمایتهای مالی از جامعه هدف بهزیستی در سال جاری، اظهار داشت: این اقدام دولت گامی مهم در جهت حمایت از معلولان و سایر اقشار آسیبپذیر و تقویت امنیت معیشتی آنان به شمار میرود.
یونسی رستمی بر مناسبسازی اماکن عمومی و ساختمانهای اداری برای استفاده افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند زمینه دسترسی آسان و مناسب این افراد به خدمات عمومی را فراهم کنند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت شورای مسئولیت اجتماعی، خاطرنشان کرد: استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود معیشت مردم، از اولویتهای مدیریت استان است.
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