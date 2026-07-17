به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخترسان آمریکا منهدم گردید.
بسم الله قاصم الجبارین
وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه
در تکمیل عملیات مقابله به مثل شب گذشته رزمندگان غیور نیروی پرافتخار هوافضای سپاه، در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" و تقدیم به شهدای مظلوم جنایات اخیر امریکا، به منظور تنبیه متجاوز و مجازات ارتش کودککش آمریکا، حمله سنگین و غافلگیرانهای را به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر انجام دادند که طی آن یک سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخترسان آمریکا بطور کامل منهدم و چند فروند دیگر دچار آسیب جدی گردید.
دشمن آمریکایی و میزبانان پایگاههای او در منطقه بدانند که عبور از خطوط قرمز و حمله به مردم و زیرساختهای غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کنندهای خواهد داشت و در صورت ادامه این روند توسط دشمن، پاسخهای خردکننده تری در راه است؛ پاسخهایی که در تاریخ نبردها ماندگار خواهد شد.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
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