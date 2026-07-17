به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی در خطبه نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: حمله به زیر ساخت ها در استان هرمزگان امری محکوم است و این حملات مصداق جنایت جنگی است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: دشمن نشان داده که در حملات خود هیچ مرز انسانی قایل نیست و در این شرایط اتحاد مردم و حمایت آنها از یکدیگر اهرم مهمی محسوب می‌شود.

شیخ یوسف جمالی خطاب به نمازگزاران گفت: اهل سنت ایران به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و تا پای جان برای حفظ کشور ایستاده اند و آرزوی همه ما پایان جنگ و حفظ صلح و امنیت در کشور است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت : در حملات اخیر بسیاری از جوانان بی گناه شهید و مجروح شدند که همه آنها سرمایه کشور هستند و جا دارد به خانواده های همه آنها تسلیت گفته شود.

شیخ یوسف جمالی خواهان حساسیت رسانه ها در استفاده از عباراتی شد که ممکن است سبب اختلاف میان مردم و ناراحتی بخشی از آنها شود و گفت: تقسیم مردم ایران به به دو گروه جنوبی و غیر جنوبی درست نیست؛ مردم ایران، ملتی یکپارچه هستند و رسانه ها تلاش کنند در این شرایط ذهنیتی متحد و هماهنگ برای مردم ارائه دهند.