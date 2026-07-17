  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

امام جمعه اهل سنت بندرعباس: حمله به زیرساخت‌ها مصداق جنایت جنگی است

امام جمعه اهل سنت بندرعباس: حمله به زیرساخت‌ها مصداق جنایت جنگی است

بندرعباس- امام جمعه اهل سنت بندرعباس ضمن محکوم کردن حملات دشمن گفت: حمله به زیرساخت‌های استان هرمزگان مصداق جنایت جنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی در خطبه نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: حمله به زیر ساخت ها در استان هرمزگان امری محکوم است و این حملات مصداق جنایت جنگی است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: دشمن نشان داده که در حملات خود هیچ مرز انسانی قایل نیست و در این شرایط اتحاد مردم و حمایت آنها از یکدیگر اهرم مهمی محسوب می‌شود.

شیخ یوسف جمالی خطاب به نمازگزاران گفت: اهل سنت ایران به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و تا پای جان برای حفظ کشور ایستاده اند و آرزوی همه ما پایان جنگ و حفظ صلح و امنیت در کشور است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت : در حملات اخیر بسیاری از جوانان بی گناه شهید و مجروح شدند که همه آنها سرمایه کشور هستند و جا دارد به خانواده های همه آنها تسلیت گفته شود.

شیخ یوسف جمالی خواهان حساسیت رسانه ها در استفاده از عباراتی شد که ممکن است سبب اختلاف میان مردم و ناراحتی بخشی از آنها شود و گفت: تقسیم مردم ایران به به دو گروه جنوبی و غیر جنوبی درست نیست؛ مردم ایران، ملتی یکپارچه هستند و رسانه ها تلاش کنند در این شرایط ذهنیتی متحد و هماهنگ برای مردم ارائه دهند.

کد مطلب 6890518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها