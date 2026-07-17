«هیهات منا الذله» مرز عزت و ذلت مسلمانان است؛ الگوبرداری از مکتب حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید یعقوب موسوی در خطبه‌های پرشور نماز جمعه این هفته شهر زنجان، با تبیین آموزه‌های عاشورایی و تأکید بر نفی هرگونه سلطه‌پذیری، به تشریح ابعاد تقابل راهبردی جمهوری اسلامی ایران با جبهه استکبار پرداخت و عملکرد برخی کشورهای همسایه را در قبال آمریکا به شدت مورد سرزنش قرار داد.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به جمله تاریخی و ماندگار سیدالشهدا (ع) در مواجهه با ابن‌زیاد که فرمود «هیهات منا الذله»، این شعار را خط‌کش جدایی‌ناپذیر بین عزت و ذلت برای شیعیان و آزادگان جهان دانست.

وی تصریح کرد: انتخاب میان زندگی توأم با ذلت و مرگ همراه با عزت، یک انتخاب همیشگی و تاریخی برای امت اسلامی است و الگوبرداری از مکتب امام حسین (ع)، تنها نسخه شفابخش برای رهایی از وابستگی به قدرت‌های استکباری محسوب می‌شود.

موسوی با تأکید بر اینکه تکیه بر روحیه مقاومت و ایستادگی، تنها راه حفظ استقلال و شرف ملی در برابر زورگویان جهانی است، افزود: ذلت یعنی پذیرش سلطه، تبعیت از دستورات بیگانگان و تسلیم در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی. امروز سؤال اساسی این است که قدرت‌های جهانی نظیر آمریکا چه جایگاهی دارند که برای ملت‌های مستقل تعیین تکلیف کنند؟ عقل، دین و منطق آزادی‌خواهی هرگز اجازه نمی‌دهد یک قدرت بیگانه در سرنوشت ملتی دخالت کند.

وی با استناد به آیه ۱۲۰ سوره مبارکه بقره، به ماهیت تقابل مسلمانان با یهود و نصارا اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند در این آیه به صراحت بیان می‌کند که یهودیان و مسیحیان هرگز از مسلمانان راضی نخواهند شد، مگر اینکه مسلمانان از آیین و روش آنان تبعیت کنند.

موسوی مصداق بارز این تقابل در عصر کنونی را دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست که با تمام توان در پی تحمیل اراده خود بر ملت‌های مسلمان به‌ویژه ملت شریف ایران هستند.

امام جمعه موقت زنجان در نقدی صریح به سیاست‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: این کشورها با بله‌قربان‌گویی و سر تعظیم فرود آوردن در برابر آمریکا، نه تنها شرف و استقلال خود را فدای امنیت عاریتی کرده‌اند، بلکه در برابر جنایات و تجاوزات آمریکا به حقوق ملت‌های مسلمان، سیاست سکوت و انفعال را در پیش گرفته‌اند.

وی افزود: پذیرش پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها و سکوت در برابر نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی، خیانت به امت اسلامی و تضییع عزت مسلمین است.

حجت‌الاسلام موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، هویت ملت ایران را بر پایه مکتب امام حسین (ع) و شهادت توصیف کرد و اظهار داشت: ملت ایران بر اساس آموزه‌های دینی تربیت یافته است و در قاموس این ملت، تنها دو نتیجه متصور است؛ یا پیروزی قاطع بر دشمن، یا شهادت در راه خدا. به فرموده ایشان، زندگی با ذلت هرگز در فرهنگ و منش این ملت جایگاهی ندارد.

وی با خطاب قرار دادن دولتمردان و مسئولان نظام، بر ضرورت تکیه بر غیرت دینی و توانمندی‌های نظامی و بومی برای ایستادگی در برابر جنایات آمریکا و اسرائیل تأکید کرد و گفت: عزت ملی و دینی ما در گرو نفی مطلق سلطه بیگانگان و پایبندی به آموزه‌های ناب مکتب شهادت و امامت است. امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت، بصیرت و مقاومت نیاز داریم تا توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنیم.