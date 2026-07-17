به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای این هفته نماز جمعه الوند، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، شهادت امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت گفت و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره سیره امام حسن (ع) اظهار کرد: آنچه امام حسن مجتبی (ع) را در آن مقطع تاریخی با دشواری روبهرو کرد، فقدان تحلیل سیاسی در میان مردم بود؛ از این رو جامعه امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به بصیرت و شناخت نیاز دارد.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، این پیام را آغازگر فصل جدیدی در گفتمان مقاومت دانست و افزود: رهبر انقلاب با تبیین مفاهیمی همچون انقلاب، نظام، شهادت، مکتب حسینی و جریان آزادیخواهان جهان، مسیر خونخواهی شهدا را از یک آرمان به یک مأموریت عملی ترسیم کردند.
امام جمعه الوند با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب حضور دهها میلیونی مردم ایران و عراق را دارای سه ویژگی «اعجابانگیز»، «دشمنشکن» و «تاریخی» دانستند، گفت: این حضور، محاسبات دشمن را بر هم زد، راهبرد یأس و تفرقه را شکست و خونخواهی شهدا را به مطالبهای همگانی تبدیل کرد.
مهدوی تصریح کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه «این انتقام، خواست ملت ماست» نشان میدهد خونخواهی شهدا تنها یک مطالبه مردمی نیست، بلکه وظیفهای ملی و تکلیفی برای حاکمیت محسوب میشود.
وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب افزود: اعلام وجود فهرست عاملان جنایتها و تأکید بر اینکه آنان نباید روی آرامش ببینند، نشاندهنده ورود این مطالبه به مرحله اجرا و سلب امنیت از عاملان جنایتها است.
امام جمعه الوند اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین تأکید کردند که تحقق این مأموریت وابسته به حضور شخص خاصی نیست و این مسیر با اراده ملت و آزادگان جهان ادامه خواهد یافت.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا گفت: آمریکا با اقدامات خود مرتکب اشتباهی جبرانناپذیر شده و خود و متحدانش را وارد باتلاقی کرده است که خروج از آن آسان نخواهد بود.
مهدوی با اشاره به تداوم حملات دشمن به زیرساختهای کشور تصریح کرد: تمام بندهای توافقات و مذاکرات از سوی آمریکا نقض شده و امروز این سؤال جدی مطرح است که مذاکره چه دستاوردی برای کشور داشت و کدام گره را باز کرد؟ اکنون سخن امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب مبنی بر اینکه مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمیکند، بیش از گذشته برای همگان روشن شده است.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تجربه و توان لازم را برای مدیریت میدان نبرد دارند و مردم باید با اعتماد کامل از آنان حمایت کنند.
امام جمعه الوند با هشدار نسبت به برخی تحرکات داخلی اظهار کرد: کسانی که سابقه همراهی با فتنه را داشتهاند، امروز از این روند دفاع میکنند و نشانههایی از تلاش برای ایجاد فتنهای جدید مشاهده میشود، اما ملت بصیر ایران همچون گذشته با حضور در صحنه، این توطئهها را ناکام خواهد گذاشت.
وی با یادآوری سخنان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی درباره ضرورت دفاع از کشور گفت: بیتفاوتی در برابر تجاوز دشمن با روحیه ملت ایران سازگار نیست و همانگونه که امام خمینی (ره) تأکید داشتند، باید پاسخ قاطع به دشمن داده شود.
مهدوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را یکی از ارکان راهبردی نظام جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نقش مهمی در صیانت از نظام اسلامی و قانون اساسی دارد و به همین دلیل همواره در معرض هجمههای دشمنان قرار گرفته است.
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