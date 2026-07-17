انتقام و خونخواهی مطالبه همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه لاهرود که در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد، ضمن دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی به تبیین ابعاد شخصیتی و ویژگی های بنیادین فکری ایشان در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به عمق نگاه راهبردی رهبر شهید و تشریح ۱۰ ویژگی و خصایص برجسته ایشان به عنوان الگویی برای جامعه انقلابی اظهار کرد: الگوگیری از این ویژگی ها، راهکار اصلی مقابله با چالش های پیش روی جامعه اسلامی و تداوم مسیر پر افتخار انقلاب است.

امام جمعه لاهرود از قرآن‌شناسی و انس با کلام وحی به عنوان نخستین ویژگی رهبر شهید یاد کرد و گفت: ایشان نه تنها با قرآن مأنوس بود، بلکه با برداشتی دقیق از آیات الهی، دیدگاه‌های نوین سیاسی و اجتماعی را بر اساس مبانی قرآنی استخراج و همگان را به انس مستمر با این کتاب آسمانی توصیه می‌کرد.

حجت‌الاسلام صفری، تاریخ‌شناسی و تحلیل وقایع را دومین ویژگی رهبر شهید انقلاب برشمرد و با بیان تسلط ایشان بر تاریخ معاصر ایران افزود: رهبر شهید با تحلیل دقیق وقایع تاریخی، نظریه‌پردازی‌های کلانی در حوزه‌های «عوام و خواص» و «ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب» ارائه می‌کرد که چراغ راه مسیر آینده است.

وی غرب‌شناسی را سومین ویژگی رهبر شهید دانست و خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره تأکید داشت باید نقاط قوت و ضعف غرب را شناخت اما نباید از این حقیقت غافل شد که فرهنگ غربی انسان‌ساز نیست و در پی ذلیل کردن کرامت انسانی است.

امام جمعه لاهرود، دشمن‌شناسی و هوشیاری را چهارمین ویژگی رهبر شهید عنوان کرد و یادآور شد: ایشان همواره نسبت به نفوذ فرهنگی و رفتاری دشمن هشدار می‌داد و توصیه می‌کرد ضمن پرهیز از تقلید سبک زندگی دشمن، نقاط ضعف و قوت آنان را به‌دقت رصد کرده و هرگز دشمن را دست‌کم نگیریم.

حجت‌الاسلام صفری از مردم‌شناسی و امیدآفرینی به عنوان ویژگی دیگر رهبر شهید یاد کرد و با اشاره به اعتماد راسخ ایشان به جوانان گفت: امام شهید امت همواره بر تزریق روحیه امید در جامعه تأکید داشت و معتقد بود باید با نگاهی واقع‌بینانه، ضمن بیان ضعف‌ها، دستاوردها و قوت‌ها را نیز برای مردم تبیین کرد.

وی آسیب‌شناسی را به عنوان ششمین ویژگی رهبر شهید برشمرد و افزود: ایشان تأکید می کرد آسیب های انقلاب را بشناسید و برطرف کنید. انقلاب‌ روسیه، چین، فرانسه و الجزایر از انقلاب های بزرگ دنیاست که دچار آسیب ها شدند. ارزش ها و ضد ارزش ها را بدانید و درمان کنید.

امام جمعه لاهرود نظریه‌پردازی و اشراف علمی را هفتمین ویژگی رهبر شهید دانست و به تبحر ایشان در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و هنری اشاره کرد و افزود: برگزاری ۷۵ جلسه درس خارج از فقه در موضوع «غنا و موسیقی» و تسلط بر هنر و ادبیات، نشان از جایگاه علمی رفیع و دیدگاه نوآورانه ایشان داشت.

حجت‌الاسلام صفری از فتنه شناسی نیز به عنوان یکی دیگر از ویژگی های رهبر شهید یاد کرد و گفت: ایشان با بصیرتی مثال‌زدنی، همواره نسبت به فتنه‌ها و توطئه‌های پیچیده هشدار داده و شاخص‌های فتنه‌گران را برای جامعه تبیین می‌کرد.

اخلاق‌مداری و سعه صدر نهمین ویژگی رهبر شهید است

وی اخلاق‌مداری و سعه صدر را نهمین ویژگی رهبر شهید بر شمرد و ضمن تأکید بر تواضع و ادب ایشان اظهار کرد: امام شهید امت در جلسات با صبر و حوصله، ساعت‌ها به سخنان مخاطبان گوش فرا می‌داد و با سعه‌صدر و اخلاقی حسنه، اصول اخلاق اسلامی را در جامعه ترویج می‌کرد.

امام جمعه لاهرود ، اهتمام به مطالعه و کتاب‌خوانی را ویژگی دیگر رهبر شهید دانست و جایگاه کتاب و مطالعه در سبک زندگی ایشان را مورد تأکید قرار داد و امام شهید امت را به عنوان یک شخصیت شاخص کتاب‌شناس و کتاب‌خوان معرفی کرد که همواره جامعه را به مطالعه و افزایش آگاهی دعوت می‌کرد.

مردم ایران حسابگر و بصیر هستند

حجت‌الاسلام صفری در بخشی از دیگر از سخنان خود، با تأکید بر اینکه مطالبه انتقام و خونخواهی، خواسته‌ای عمومی و برخاسته از غیرت دینی و ملی مردم است، تصریح کرد: پاسخ به دشمن باید چنان قاطع و بازدارنده باشد که پشیمانی ابدی آنان را رقم بزند. ملت بصیر و هوشمند ما امروز مطالبه‌گر محاکمه و مجازات ترامپ و نتانیاهو عاملان اصلی این جنایات است، هرچند اسم آنها هم نجس است اما این به منزله انتقام دنیوی و مرتبه اول است و نشان دهنده این است که مردم حسابگر و بصیر هستند.

وی در ادامه بیان کرد: غضب خدا شامل مناقفینی است که به خدا گمان و ظن سو دارند و فکر می کنند که خدا این ملت غیور را در انتقام، یاری و نصرت نمی کند اما نصرت خدا با این ملت غیور است که نمی توانند جسارت و تجاوز دشمن را تحمل کنند.

همه مسئولین هم با این ملت غیور همراه شوند و کمک کنند و الا این ملت از مطالبه خود منصرف نمی شوند و اگر همراهی نکنند عواقب بدی در انتظار آنهاست.

امام جمعه لاهرود با تقدیر از حضور باشکوه مردم در مراسم بزرگداشت امام شهید امت، تاکید کرد: علاوه بر جهاد حضور در خیابان، جهاد حضور در میدان اربعین را نیز فراموش نکنیم.