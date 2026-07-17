امام جمعه آرادان: مسئولان در مسیر ایستادگی سست نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفی‌نیا، امام جمعه آرادان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد صاحب‌الزمان(عج) این شهر، با اشاره به مسائل روز و رسالت خطیر مسئولان در قبال انقلاب اسلامی، بر ضرورت هوشیاری بیش از پیش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مرز میان «سازش‌کاری» و «خیانت» بسیار باریک است، هشدار داد و با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد این مرز از بین برود، افزود: هزینه مقاومت، بسیار کمتر از هزینه تسلیم و سازش است.

شریفی‌نیا همچنین تصریح کرد: مردم خواستار حرکت سریع مسئولان و پاسخ مقتدرانه به دشمن هستند.

امام جمعه آرادان در ادامه به جنایت‌های رژیم تروریستی آمریکا در جنوب کشور اشاره کرد و گفت: این جنایت‌ها، ادامه همان جنایت‌های تاریخ اسلام از عاشورا تاکنون و نمود نبرد همیشگی حق علیه باطل است.

وی ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: امامین انقلاب همواره تأکید داشتند این انقلاب، ابرقدرت‌ها را به ذلت خواهد کشاند.

شریفی‌نیا با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: معظم‌له با تأکید بر ایمان به وعده‌های الهی، اعلام کردند که خداوند این انقلاب و این ملت را رها نمی‌کند و در پیام اخیر خود نیز با خداوند عهد بستند که انتقام این جنایت‌ها از عاملان جنایتکار گرفته شود؛ انتقامی که خواست ملت ایران است و به‌یقین محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را با خود به گور خواهند برد، افزود: مردم ما بیش از ۱۴۰ شب است که فریاد انتقام و خونخواهی سرداده‌اند.

امام جمعه آرادان در پایان با گلایه از برخی مسئولان گفت: متأسفانه حتی یکبار سخنی از انتقام در صحبت‌های آنان شنیده نشده است؛ آن هم پس از آنکه رهبری حجت را بر همگان تمام کردند.